Bondehusbasar i Stangvik 23. november

Folk frå Stangvik Grendalag går gardimellom og sel lodd fram mot basaren. Har du ikkje fått besøk så kan du kjøpe lodd på basaren. På sjølve basardagen vert det gratis mat, tombola, luftgeværskyting, ballkast og pilkast. I luftgeværskyting, ballkast og pilkast vankar det fine premier til vinnarane. I tillegg til et stort basarbord vert det gaue premier frå tombolaen. Hovudpremien i år er noko så matnyttig som middag for to på Svinvik gard. Store og små er velkomne til Stangvik laurdag klokka 16.00.