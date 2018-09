Bompengetyver tatt på fersken?

To biler med til sammen fire personer parkerte i området og var på vei mot bomkassen da de ble overrasket over noen oppsittere.

- Det var fire personer fra 18 år og nedover i alder. De hoppet i bilene og kjørte da de ble oppdaget. Men vi kjørte etter og fikk snakket med dem på S-laget på Nybø, forteller vegsjef Per Kåre Negård til Sør-Trøndelag.



Han forteller at det var lokale ungdommer, og at det nå er opp til lensmannskontoret å følge opp saken.



Avisa Sør-Trøndelag skriver dette i en pluss-sak fredag. De har også tatt en prat med politiet.

Bildet: Per Kåre Negård (arkivfoto)