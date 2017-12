Bolighus i Rindal ubeboelig etter husbrann

Et bolighus på Rindalslina ble ubeboelig etter at det oppstod brann på kjøkkenet lille julaften. 110-sentralen Møre og Romsdal skriver på Twitter at huseieren selv slokket brannen, og at røydykkere fra Surnadal og Rindal brannvesen tok seg inn i huset for å sjekke om brannen hadde spredt seg.