Bokslepp - lokalhistorie frå Eidet og Lykkjebygda

Forfattarane Erling Myrbostad, Torbjørn Polden og Lars Steinar Ansnes er ute med ei ny bok. Tittelen er "Under Skarfjellet - lokalhistorie frå Eidet og Lykkjebygda". Utgjevar er Stangvik Historielag.

Boka er den første av i alt tre bind som er planlagt utgjeve under denne tittelen. Etter planen skal neste bok kome våren 2019 og den siste til jul i 2019.



Historielaget inviterer til bokslepp på Stangvik skule onsdag 5. desember kl. 19, der vi presenterer boka. Her blir det informasjon om bokprosjektet, smakebitar frå innhaldet, enkel servering og høve til å kjøpe signerte bøker.



Stangvik Historielag presenterer også sitt ferske årsskrift under boksleppet.