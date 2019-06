Boklansering trakk fulle hus

Forfatterene Erling Myrbostad, Torbjørn Polden og Lars Steinar Ansnes er ute med den andre boka i trilogien "Under Skarfjellet" - lokalhistorie frå Eidet og Lykkjebygda. Da herrene startet å skrive på den første boka, ble det tidlig klart at det var grunnlag for mer enn ei bok og forfatterene bestemte seg for å dele stoffet i tre bind. Første boka kom like før jul i 2018, mens det tredje og siste bindet er planlagt lansert til jul i år.

Forfattertrioen fikk i 2016 Kleivaprisen etter flere bokutgivelser. I 2010 kom boka "Kvenndalen med Kvennbøtæla og Engjamarka", og i 2015 ble boka "Søyådalen - utmarkshistorie frå Eidet" lansert. Til sammen har forfatterne skrevet 850 sider med lokalhistorie.



Torbjørn Polden, Erling Myrbostad og Lars Steinar Ansnes er herrene bak boksuksessen "Under Skarfjellet"

Torsdag kveld inviterte de tre til bokslipp på Stangvik oppvekstsenter, og godt over 80 personer valgte å ta turen innom lanseringen i sommerværet. I følge Myrbostad hadde bøkene gått gjennom en strabasiøs ferd på veien fra Oslo til Surnadal, og bøkene ankom bygda i siste liten.

- I følge planen skulle vi få bøkene fra trykkeriet i Oslo onsdag i forrige uke. Da de ikke hadde kommet søndag, sjekket jeg opp sporingen på sendingen. Du kan si det slik at jeg ble noe forskrekket da det stod at bøkene har vært både i Kiruna og Alta. Deretter tok sendingen turen tilbake til Oslo før den ble levert med egen bil til Sunndalsøra onsdag. Hårfint, sier Myrbostad som kunne puste lettet ut torsdag kveld.

- Nå skal vi hvile oss

De mange fremmøtte fikk gleden av å høre musikalske innslag fra Per Holten, Helge Nilsen Wesche og Ole Magne Ansnes - som alle tre er omtalt i " Under Skarfjellet". I tillegg oppsummerte Torbjørn Polden det viktigste innholdet i boka på imponerende vis - på rim, mens Erling Myrbostad ga publikum noen smakebiter fra boka med en bildepresentasjon.



Per Holten, Helge Nilsen Wesche og Ole Magne Ansnes med musikalsk innslag

Bind 2 inneholder blant annet lokalhistorie om friidrett, fotball, håndball, forretningsliv, nyere musikk, handel, aldersheimen på Åsen, traktorer og andre doninger, TV og radio og soldater fra Eidet og Lykkjebygda.

Bind 3 vil bli lansert før jul, og forfatterne kan avsløre at i det siste bindet vil blant annet foreningsliv og elva bli omtalt.

Overskuddet av bøkene kommer i sin helhet Stangvik historielag til gode.

Hva er det som driver dere til å gjøre denne jobben på frivillig basis?

- Det handler nok mest om idealisme og lokalhistorisk interesse. Vi dokumenterer vårt eget oppvekstmiljø på mange måter. Dette er hobbyen vår, og vi blir motivert av at mottakelsen er så god. Det har også vært utrolig hyggelig og motiverende å samle inn stoffet til bøkene. Folk har vært så hjelpsomme, og det har vært en motivasjon i seg selv.

Har dere flere prosjekter på gang?

- Nei, nå må vi få hvile oss. Vi trenger en pause. Du vet, det er noe som heter "Å hvile på sine laurbær", smiler trioen.



Rundt 80 personer møtte opp på Stangvik oppvekstsenter



Forfatterne skrev som blekket sprutet