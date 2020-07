Børsemaker Mikkelsen er snart klar med eget verksted

Ingressfoto: Børsemaker Tor Fredrik Mikkelsen.



– Jeg lever drømmen hver dag, smiler Tor Fredrik Mikkelsen. Han har alltid vært interessert i våpen, driver jakt og har drevet med konkurranseskyting. Etter hvert vokste drømmen om å bli børsemaker fram.

Den eneste skolen i landet som tilbyr denne fagutdanningen er Gauldal videregående skole på Støren og Tor Fredrik var en av de 9 som gikk gjennom nåløyet. Før det hadde han gjennomført ett år på Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) på Surnadal vidaregåande skole.

Etter endt skoleår på Støren fikk Tor Fredrik, som en av to i landet, lærlingeplass på Terningmoen leir på Elverum. Til sammen er det fire lærlingeplasser for børsemakere i landet, og to av dem er altså i militæret.

12. juni var fagprøven bestått, og drømmen om eget verksted er allerede godt i gang med å bli realisert. Innredning til verksted foregår i den tidligere garasjen til Mikkelsen Maskin på Eidet.



Ett års kontrakt på Elverum

Men først skal den unge børsemakeren være ett år til på Elverum. Etter to år som såkalt «grønn lærling», det vil si i uniform, fikk han tilbud om jobb på verkstedet som sivilist.

– Hjemmekjær som jeg er så takket jeg nei, sier Mikkelsen. Men etter å ha tenkt meg om fant jeg ut at det var greit å få med seg litt ekstra erfaring, så jeg gikk tilbake til sjefen og spurte om å få jobben likevel. Dermed ble det undertegnet ett års kontrakt. På Elverum blir det jobb med militære våpen, mens jobben i eget verksted blir litt annerledes, her er det hovedsakelig snakk om jakt- og konkurranseskytingsvåpen. Det vil gå mye i service og å bytte ut deler.

Og bytte deler har han erfaring med fra egne våpen. Det har gått en del penger gjennom årene til oppgradering av egne våpen. Som de fleste som har en lidenskap for noe, synes også Tor Fredrik at det er artig med nytt. Noen komponenter byttet ut flere ganger.

– Det kom forresten en del til geværet i posten for et par dager siden. Jeg har denne typen fra før, men jeg synes det var gøy å ha to, smiler han.



Har trua

Selv om det er et år før Tor Fredrik flytter hjem og starter opp firmaet for fullt, blir enmannsforetaket Børsemaker Mikkelsen registrert i disse dager. Allerede nå har han nok å gjøre, og har venteliste på oppdrag. Det er relativt få som har denne utdanningen og etterspørselen er stor. Mikkelsen er glad han har funnet sin nisje, og får mye positiv tilbakemelding på jobben han gjør.

– Men det er klart, jeg er bare 20 år enda, og har ikke hatt midler til å få tak i alt utstyret jeg trenger, dermed er den enkelte ting jeg ikke er i stand til å gjøre enda. Men maskinparken skal utvides etter hvert.

Som fattig student og lærling har det ikke blitt så mange penger til utstyr. Han peker på to hammere på utstyrstavlen, og forteller at de laget han på skolen da han gikk på TIP.

– Og denne kjøpte jeg en gang jeg fikk stipend, sier han og peker på en skrutrekker. Senere kjøpte jeg dette settet, sier han og peker på et sett med skrutrekkere. Etter hvert hadde han penger til å kjøpe et nøkkelsett. Verktøysamlingen er bokstavelig talt oppbygd bit for bit.



Verktøysamlingen er møysommelig bygd opp



De to første hamrene laget Tor Fredrik sjøl på skolen.



– Jeg er innstilt på at det ikke blir så mye lønn på meg de første årene, sier Mikkelsen. Overskuddet skal investeres i nytt utstyr. Da er det kjekt å kunne bo i kjelleren til foreldrene, der har han egen leilighet. Men han synes det er begrenset hvor lenge en skal bo under foreldrenes tak også.

Tor Fredrik er klar over at han var heldig både da han kom inn på Støren og senere fikk den eksklusive lærlingplassen på Elverum. Men det skal mer enn flaks til. Han har imidlertid en forklaring.

– Bare en oppfører seg som folk, vil det helst gå bra. En må ha interesse for det en holder på med og vise at en er villig til å jobbe.

Mikkelsen har også en fortid som konkurranseskytter. På landsskytterstevnet i fjor gjorde han det bra, men etter det har han ikke deltatt i konkurranser. Det handler om prioritering, tiden strekker ikke til. Men han er fremdeles med jakt hvert år.

– Her oppi jakter jeg, sier han og peker på fjellpartiet rett bak foreldrenes hus på Lykkjeeidet. Vi er et jaktlag på 14 personer.

Våpen har alltid «fænga» forteller Mikkelsen. Han er veldig glad for å få jobbe med det han er mest interessert i. Med stort behov for kompetansen han sitter med og allerede fulle ordrebøker, ser han lyst på å få firmaet opp å gå

– Jeg har trua, smiler Tor Fredrik Mikkelsen.



Den ferske børsemakeren starter med godt oppfylt ordrebok