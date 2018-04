Bøndene krev 1,8 milliardar i jordbruksoppgjeret

Blant konkrete krav er å innføre eit driftsvansketilskot for vanskeleg tilgjengelege jordlappar og eit nytt tilskot for små og mellomstore mjølkebruk. Dette utgjer halvparten av dei norske mjølkebruka. Bøndene vil også ha verkemiddel for å fornye driftsapparatet for små og mellomstore gardar.

Les meir hos NRK.

Les også innlegget "Meir tull om tall frå Dale" fra Møre og Romsdal Bondelag.

