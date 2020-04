Bøker fraktet til døren din!

Det er flere måter å velge hva du vil ha: Du kan be om bøker i spesiell sjanger, innen et fagområde, eller «ligner på…». Du kan også søke i vår katalog selv etter bøker, filmer og lydbøker. Her kan du søke for eksempel på tittel, forfatter eller emne. Du finner oss under Rindal kommune sine internettsider, via «Kultur og fritid». For å reservere selv, må du ha lånekort og PIN-kode. De som mangler lånekort kan ordne det selv fra og med i dag. Google digitalt lånekort. Ønsker du hjelp, ta kontakt, så ordner vi det!

Det er kun mulig å låne av vår egen fysiske samling for tiden. For litteratur til for eksempel studier anbefaler jeg å sjekke www.nb.no (Nasjonalbiblioteket) eller www.idunn.no (Fagbokforlaget) om de finnes i «E-utgave».

Det er ikke mulig å levere inn noe du har lånt pr dato pga smittefare. Purringer blir ikke utsendt før tingenes tilstand er normalisert. Lurer du på noe, er det bare å ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne pr telefon!



Vi satser på utkjøring følgende dager, etter kl. 14.00:

Onsdag 15.04.20

Tirsdag og torsdag i ukene som kommer



I disse koronatider har vi kjernetid/telefontid kl. 10-14



Kontaktinformasjon:

Tlf. 91 59 49 83

rifo@rindal.kommune.no



Melding via vår Facebook-side er også en mulighet

Vi vil også oppfordre dere til å følge oss på Facebook (Rindal folkebibliotek). Der prøver vi å legge ut smått og stort til glede og nytte, spesielt i disse dager.