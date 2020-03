Bøker fraktet til døren din!

Det er flere måter å velge hva du vil ha: Du kan be om bøker i spesiell sjanger, enten et fagområde, eller «ligner på…». Du kan også søke i vår katalog selv etter bøker, filmer og lydbøker. Her kan du søke for eksempel på tittel, forfatter eller emne. Bruk følgende adresse:

http://websok.mikromarc.no/rindal-fb For å reservere selv, må du ha lånekort og PIN-kode. De som mangler lånekort kan ordne det selv fra og med i dag:

https://nb.bib.no/cgi-bin/m2

Det er kun mulig å låne av vår egen fysiske samling for tiden. For litteratur til for eksempel studier anbefaler jeg å sjekke www.nb.no (Nasjonalbiblioteket) eller www.idunn.no (Fagbokforlaget) om de finnes i «E-utgave».

Det er ikke mulig å levere inn noe du har lånt pr dato pga smittefare. Purringer blir ikke utsendt før tingenes tilstand er normalisert. Lurer du på noe, er det bare å ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne pr telefon!

Vi satser på utkjøring følgende dager – klokkeslett kan vi avtale på telefon:

Mandag 30.03.20

Onsdag 01.04.20

Fredag 03.04.20

I tillegg kan vi kanskje legge opp til en tur tirsdag 07.04.20

I disse koronatider har vi kjernetid/telefontid kl. 10-14 (utkjøring kan bli etter dette).

Tiltaket er godkjent av kommunelege Mari Wold.

Kontaktinformasjon:

Tlf. 91 59 49 83

rifo@rindal.kommune.no

Vi vil også oppfordre dere til å følge oss på Facebook (Rindal folkebibliotek). Der prøver vi å legge ut smått og stort til glede og nytte, spesielt i disse dager.