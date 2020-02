Blir godt mottatt av hytteeierne

Bildet over: Rune Kirkholt på taket av ei hytte på Vålåskarkjølen (Foto: Hans Christian Hårstad)



Godt samarbeid med Surnadal

Rune Kirkholt har gått opp til full stilling som feier for å få nok kapasitet til å betjene alle hyttene. Av sikkerhetsmessige årsaker er det en del jobber han ikke kan utføre alene, derfor samarbeider han med feierne i Surnadal. Denne uka er han i gang med feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsboliger sammen med Hans Christian Hårstad. De har startet ved grensa til Orkland, ved Vålåskaret, og de vil utnytte scooterføret så lenge det varer. Det er nødvendig å bruke snøscooter for å komme seg ut til alle hyttene, og for å få med seg nødvendig utstyr.

Feier-samarbeidet mellom Rindal og Surnadal innebærer at de bruke halvparten av tida i hver av kommunene. I Surnadal startet man med feiing og tilsyn av fritidsboliger sist høst.



Arbeidet går over all forventning

Feierne må også inn i hytta for å se over fyringsanlegget og tiltak for brannsikring. De tar kontakt med hytteeierne på forhånd og avtaler tidspunkt. Så langt har denne jobben gått over all forventning, forteller feierne. Absolutt alle hytteeiere har vært positive og samarbeidsvillige, og det gjør at arbeidet blir mer effektivt enn de fryktet på forhånd.



Brannslukningsapparat skal skiftes ut etter 10 år

Rune Kirkholt forteller at det er generelt bra standard på hyttene de har vært innom, men at mange har for gamle brannslokningsapparat. Lover og regler tilsier at brannslukningsapparat/pulverapparat ikke skal være mer enn 10 år gamle.

Siden de gamle apparatene vanligvis fortsatt fungerer, anbefaler han at man kjøper et nytt apparat og beholder det gamle i tillegg. Det kan absolutt være lurt å ha mer enn ett brannslukningsapparat på hytta.



Husk røykvarsler og propanvarsler

I tillegg minner feierne om at man må ha røykvarslere, og man må huske å bytte batteri ofte nok. Man må også sørge for å ha gassvarseler hvis man bruker propan.





Sett fra taket. Rune Kirkholt i prat med hytteeierne. (Foto: Hans Christian Hårstad)