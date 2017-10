Blir det opprykkskamper?

Søndag skal det hele avgjøres i damenes 3. divisjon, og her blir det spenning til siste slutt For å bli seriemestere må Surnadal/Søya/Todalen ta poeng mot Molde 2 på Syltøran stadion søndag kl 14. I tillegg er de avhengige av at CFK/Dahle avgir poeng mot Træff/Gossen.