Bli med på kultiveringsfiske!

Utmarkslaget hadde satt ut 625 meter med garn på torsdag, og planlagt et oppstartsarrangement ved Rørvatnet fredag kveld. Dette var annonsert på facebook, og åpent for alle interesserte. Men på grunn av svært dårlige værmeldinger tjuvstarta de og trakk mesteparten av garna på dagtid fredag.

Fangsten var heller liten. Det var 72 fisk, på til sammen litt over 8 kg. Leder i Rindal utmarkslag Nils Ivar Grøset forklarer at det er litt for tidlig på sommeren enda, og for lyst om natta, slik at fisken ser garnet. Det ble tatt mest fisk i de skyggelagte områdene av vatnet, forteller han.



Bjørn Brekstad trekker garn. Arild Haugen ved årene. (Foto: Per Helge Pedersen)



Noe av fangsten på dagtid fredag. Til sammen var det ca 8 kg. Den største fiske veide ca 700 gram. (Foto: Per Helge Pedersen)



Ikke bare småfisk

Fredag kveld ble det også trukket ett garn. Her var det bare 6 fisker. Men utfiskinga skal fortsette utover høsten, og da regner man med mye større fangst. Den største fisken som ble tatt i garna på fredag var ca 700 gram, så det er ikke bare bittesmå fisk her, og det er både rør/røye og ørret.



Kjell Larsen og Per Helge Pedersen dro opp garn fredag kveld.



Nils Ivar Grøset hjelper til med å plukke fisk fra garnet.



Mye jobb med rensing av garn

Det ble organisert utfisking på Rørvatnet i fjor også, men i år settes det inn mer ressurser. Det er mye arbeid med å ta opp garna og rense dem for fisk, så det trengs en del folk. Derfor håper utmarkslaget at flere melder seg for å bli med og hjelpe til nå og da.

Utmarkslaget stiller med alt nødvendig utstyr, og de som ønsker opplæring får det. Det samme gjelder dersom noen ønsker å starte utfisking i et anna vatn. Rindal utmarkslag disponerer neste alle fiskevatna i bygda, forteller Grøset.

Det har også vært planer om å starte kultiveringsfiske i Grønlivatnet, men de har ikke kjøpt inn det nødvendige utstyret enda. Utmarkslaget bruker halvparten av inntektene fra fiskekort til innkjøp av slikt utstyr, så det er begrensede midler.

De som vil bli med og hjelpe til med kultiveringsfiske kan kontakte leder i utmarkslaget Nils Ivar Grøset, eller leder i fiskeutvalget Per Helge Pedersen



Det er viktig å vite hvordan garna skal håndteres. Men de som vil kan få opplæring.



Familiedag ved Rørvatnet

Til høsten har Rindal utmarkslag planlagt familiedag ved Rørvatnet. Da blir det gratis fisking for alle, garnsettning, kastekurs for nybegynnere, moro for barna, konkurranser og premier.