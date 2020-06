Bli med på kino og forsinket premierefest!

Grunnet koronareglement må både plass i kinoen og hos 3 Venner BESTILLES på forhånd!

Den digitale filmpremieren vår ble en suksess, men vi ønsker likevel å kunne vise filmene på stort kinolerret og å lage et fysisk arrangement for å takke alle som har stilt opp og bidratt. I tillegg har vi nå 3 internasjonale filmpriser å feire for den ene av filmene.

Etter filmvisningen drar vi til 3 venner for et bedre måltid og sosialt fellesskap.

Dagens meny blir tapastallerken eller spekemattallerken til kr 185, halv pris for barn under 12 år.



Tidspunkt: 19.00



Påmelding for kino til Rindalshuset: Tlf 915 79 282 eller e-post

kari.mette.skjolsvold@rindal.kommune.no

Bestilling 3 Venner: Tlf 91821051 eller e-post: Kafe3venner@outlook.com

Facebook-arrangement finner du her: https://www.facebook.com/events/2430293013928296/