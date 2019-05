Bli med på dugnad!

Det er Rindal Vel som har ansvaret for badeplassen og friluftsområdet ved Igltjønna. Allle som bruker området er hjertelig velkommen på dugnad. Anlegget her er svært allsidig, og brukergruppene er mange, i alle aldre. Det er mye som må gjøres, og man blir fortere ferdig jo flere som møter opp.



Oppfordring til de som bruker området mest

Det har alltid vært bra med folk på dugnad ved Tjønna, og det er de godt voksne som er flinkest til å møte opp. De største brukergruppene, som f.eks. volleyballspillere og småbarnsforeldre, er ofte litt savnet. Så denne gangen oppfordres de yngre spesielt til å delta, slik at de også får et større eierskap til området.



Jobber for både store og små

Elmer Talgø og Magne Bjørnås er i ferd med å skaffe seg et overblikk over arbeidsoppgavene, og hva som trengs av materialer og utstyr. Det blir kvistrydding, kantslått, fjerning av tilvekst på torvtak, snekkerarbeid, oljing og beising. Her blir det arbeid både for store og små!

- Det er ikke nødvendig å ha med seg noe utstyr, men vi er veldig takknemlig om folk stiller opp, sier Elmer Talgø.



På dugnaden blir det litt snekkerabeid, blant annet på brygga.



Vil ha bort engangsgrillene

Rindal Vel har noen nye prosjekter på gang denne sommeren. Først skal det bygges grillhus, som forhåpentligvis står ferdig i midten av juni. Grunnarbeidet er allerede ferdig. Grillhuset leveres som byggesett fra Talgø, og inni blir det steingulv.

Grunnen til at de vil sette opp grillhus er at de ønsker å få bort engangsgrillene fra området. Engangsgriller har blant annet ført til svimerker på gulvet på scena, og betraktes generelt som brannfarlig. Derfor vil velforeninga nå legge til rette for grilling på et trygt sted.



Elmer Talgø og Magne Bjørnås håper å få med seg noen nevenyttige folk til å sette opp grillhytte i juni.



Flere prosjekter på gang

Den gamle brygga på Tjønna er ganske sliten. Ny brygge er under planlegging, og det er håp om å få gjennomført det i år.

Det er også planlagt en støttemur ned mot vannet i det området der folk ligger mest og soler seg. Der er det ganske bløtt. Det skal bygges en lav mur helt nede ved vannkanten, og legges terrassebord over, så blir det tørt og fint å sitte eller ligge der. Planen er også at området skal bli mer oversiktlig, blant annet for de som skal passe på barn som bader.



Her skal det bygges en lav støttemur ned mot vannet, og legges terrassebord over. Nærmest brygga blir det badestrand som før.

Dugnaden ved Igltjønna blir mandag 27. mai kl 17.30. Det blir enkelt servering.