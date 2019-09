Bli med i barnekoret Jubilate!

5 kjekke jenter vil gjerne at koret skal fortsette og vi håper at endring av dag vil kunne passe for fleire som har lyst å vere med. Vi kan gjerne stille ved Øye skule om det er nokon som synes det er kjekt med følgje første gongane. Ta kontakt med Oddveig Helset Halle på mob.97594512.

Aldersgruppe: 2. - 4.trinn (om nokon på 1. trinn er veldig motivert, så er dei velkomne!) Dette er eit fint tilbod til ungane og medlemskontingent kr.150,- i semesteret.



Hedda Hansen Berg og Oddveig Helset Halle håper at fleire kan melde seg på no. Korøvinga startar etter ein kort fruktpause og er ferdig kl.14.35 slik at dei som tek buss heim skal rekke den. Dei som blir med i koret får vere med på mange kjekke ting. Vi har korprosjekt saman med Rindal barnekor, og vi skal ha ein kortur, gå på kino i lag og kose oss med pizza etterpå. I desember skal vi ha ein liten minikonsert med Luciasongar/ julesongar.