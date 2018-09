Bli med i barnekor

I koret vil du…

…få opplæring i å synge og i det å synge sammen med andre.

…få lære masse nye, flotte sanger i ulike sjangre.

…få være med på å opptre og holde konserter.

…få oppleve lek og moro med musikk.

…få opplæring i noter, musikkteori og gehør.

…få reise på turer og kurs og treffe andre korsangere fra hele landet.

…ikke minst få ha det gøy sammen med andre som også liker å synge!

Høres det ut som noe du kan like? Bli med da vel!

I koret er det er tre ulike grupper man kan være med i:

For de som er 5 - 6 år (til og med 1. klasse) er det øvelse torsdager klokken 17.00-17.45. Første øvelse bli 13.09.

For de som går i 2.– 4. klasse er det øvelser fredager klokken 13.30-15.00. Først øvelse blir 14.09.

For de som går i 5.–7. klasse er det øvelser fredag klokken 15.15-16.30 Første øvelse blir 14.09.

Alle øvelsene vil være i Rindal menighetshus.

På fredager henter vi barna på skolen etter skoletid og går sammen til menighetshuset. Der vil det først bli litt å spise før vi øver.

Alle i 5.-7. klasse er hjertelig velkommen til å være med etter skolen og få seg litt mat og et sted å være fram til øvelsen klokken 15.15.

Har du lyst til å være med? Eller lurer du litt på hva dette er?

Da kan du komme til første øvelse. Både barn og foreldre er velkomne til å være med!

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Johanne Bjørkhaug, kantor i Rindal kirke

Lurer du på noe?

Da kan du ta kontakt på e-post: johanne.bjorkhaug@rindal.kirken.no eller telefon: 48214974