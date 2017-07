Ble trent av Nordmøres beste fotballag

KBKs hovedtrener, Christian Michelsen, var svært godt fornøyd med treningssamlingen.

- Det er alltid hyggelig å komme til Surnadal. Vi hadde en kjempedag i går med bading i kulpene i Folldalen, grilling og fantastisk underholdning. All ære til Lars Løseth i LL Holding, Knut Haugen i Surnadal kommune, Tor Rune Halset på Vårsøg Hotell og Gøran Bolme fra iTrollheimen for en uforglemmelig opplevelse. Teambuilding på sitt beste, sier Michelsen.

Surnadal kommune sponser Kristiansund Ballklubb, og klubben ønsker å gi noe tilbake i form av fotballskole og besøk i Surnadal.

- Vi ønsker at KBK skal være Nordmøres fotballag, og som et ledd i dette er det viktig at vi viser oss frem. Unge fotballspillere rundt omkring i distriktet vårt skal få hilse på eliteseriespillerne. Vi har selv vært barn og vet hvor artig det er å få trene sammen med sine forbilder. Vi skjønner godt at mange her i Surnadal heier på MFK og RBK, men på sikt er målet av enda flere også skal heie på KBK, smiler Michelsen som sammen med sine disipler har en stor oppgave foran seg neste helg. Da venter nemlig Rosenborg på Lerkendal.

Som en del av oppkjøringen til storkampen valgte KBK å komme til Surnadal for to treningsøkter på gress. Michelsen sier han grugleder seg til det han omtaler som norges ultimate fotballutfordring.

- Vi i KBK elsker utfordringer. Det å møte RBK på Lerkendal blir en kjempeopplevelse. Hver kamp er for oss en cupfinale i vår første sesong i eliteserien. Det er et sirkus som vi skal jobbe knallhardt for å få være en del av også neste sesong. Bortekampen mot RBK er en bonuskamp, og vi skal være veldig fornøyde om vi får med oss poeng. Ingenting er umulig i fotball, smiler den omgjengelige treneren.

Nærmer seg overgang for Magne Hoseth?

Veteran og tidligere moldespiller, Magne Hoset (36), var med KBK til Surnadal i helga og var svært delaktig på fotballskolen på Syltøran lørdag. Hoseth har spilt for 2. divisjonsklubben Notodden siden 2016, men tidligere denne uken kom nyheten om at klubben har terminert kontrakten med Hoseth.

Vil vi snart få se Hoseth i KBK-drakt?

- Magne har nettopp flyttet hjem og har trent sammen med oss den siste tiden. Vi vet at han er en ressurs og kan bidra med mye både på og utenfor banen. Han er er herlig type med masse erfaring. I tillegg er han nordmøring. Tiden vil vise om han vil passe inn hos oss. Han vil få prøve seg under morgendagens treningskamp mot MFK i Kristiansund. I tillegg til Hoseth har vi tre nye spillere som banker på døren. Både Andreas Rødsand, Olav Øby og Torgil Øwre Gjertsen er klare for spill for KBK. Her skal ingen føle seg trygge. Konkurranse om plassene er viktig for utviklingen av laget, sier Michelsen.



Nærmer det seg en overgang for midtbanespilleren fra Averøy?

Michelsen og resten av KBK gjennomførte en flott fotballskole for de rundt tretti barna som møtte opp på Syltøran i solskinnet lørdag. Svært mange spillere er på Norway Cup, så antallet hadde nok vært det dobbelte om det hadde vært en annen helg. KBK-spillerne viste seg frem på en positiv måte med sin væremåte og tilstedeværelse på kunstgressbanen.

Tre av barna som smilte fra øre til øre etter treningen var Magnar Vikan (7), Sigurd Berg Kvendset (7) og Marius Kvande (8). Trioen måtte innrømme ovenfor Jonas Rønningen at de heiet mest på RBK og Brann, men at KBK var en god nummer to - inntil videre.

