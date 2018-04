Ble frastjålet utstyr - fikk gave fra banken

Rindal Sparebank leste saken om at Rindal Røde Kors har hatt innbrudd i sin beredskapstilhenger og fått stjålet viktig utstyr som de bruker når de er ute på oppdrag.

Banken synes det er veldig synd at det ikke er større respekt for det viktige arbeidet som Røde Kors utfører, og bestemte seg derfor å gi Røde Kors en gave slik at de får kjøpt inn nytt utstyr så fort om mulig.

April og mai er høysesong for skiturer til fjells, og senest i går var Røde Kors utkalt til et redningsoppdrag i Sunndal som heldigvis gikk bra.

Rindal Sparebank har derfor gitt en gave til hjelpekorpset på kr 7.500 – og på bildet ser vi Bjørn Heggem fra Rindal Sparebank og en fornøyd hjelpekorsleder Richard Halgunset med gavekortet fra Rindal Sparebank.



Bjørn Heggem fra Rindal Sparebank og Ricard Halgunset,hjelpekorpsleder i Rindal Røde Kors.

Rindal Rørservice AS har også gitt 5000kr til Rindal Røde kors,

Foto: Rindal Sparebank