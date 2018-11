Blæst'n til hverdags og fest

Blæst'n ble startet 3. november 1978, og feiret altså seg selv på dagen førti år senere. Gjennom kvelden fikk publikum et glimt inn i historien til Blæst'n, via morsomme historier til lysbilder fra Edgar Kattem som ble kommentert av Leif Magne Rindalsholt. Her handlet det om alt fra bukser som revnet til horn som måtte tømmes for regnvann. Det ble også tydelig at Blæst'n ikke bare kan spille, men at de opp gjennom årene har bydd på seg selv via komikvelder og artige påfunn.



To av lysbildene som ble vist.

I anledning jubileet har korpset dykket i arkivet, og funnet frem noter som har vært med i en årrekke. Blant dem var "The fairest of the fair", som dirigent Olav Morten Tørset anslo til å være en av de eldste notene til Blæst'n. Jubilanten åpnet konserten med et moderne stykke, nemlig "The Rap", før de fortsatte med blant annet tangoen "El Choclo" fra 1903. Her hadde Jan Sturla Jensvold for anledningen byttet ut klarinetten med trekkspill, og fremførte tangoen i perfekt samspill med korpset.



Jan Sturla Jensvold (på scenen) i samspill med Blæst'n.

På gjestelista lørdag kveld stod korene Kor Gøttj og Sangkoret Tormod. Kor Gøttj startet sin avdeling med bursdagssang, før de gikk over til gaveutdeling til førtiåringen. Britt Furuhaug fortalte at forslagene har vært mange når de skulle bestemme hva de skulle kjøpe i gave. - Mange tar motorsykkellappen når de fyller førti, men jeg vet at Blæst'n ønsker seg enten lastebil eller traktor med henger til bursdagen sin. Da kan de sitte der og spille mens de blir kjørt rundt i bygda på 17. mai. Noe annet som mange i 40-årsalderen begynner med er Viagra. Det ryktes at det skal øke lungekapasiteten, men ettersom det også er mange andre bivirkninger valgte vi å ikke kjøpe det, fortalte Furuhaug til rungende latter fra salen. Kor Gøttj hadde derimot funnet løsningen på problemet som mange korpsmusikere opplever når de passerer førti; nemlig at noteklipene ikke er lang nok, og at det å marsjere med lesebriller ikke er en god løsning. Notene festes enkelt med borrelås på ryggen til vedkommende som går foran deg, og dermed slipper du lesebrillene! For de som går fremst, hadde Kor Gøttj kjøpt selfiestang for å forlenge noteklipa med.



Britt Furuhaug (til venstre) demonstrerer hvordan notene skal festes på busserullen til neste 17. mai.



Kor Gøttj hadde også med seg en kurv med pausegodt i tillegg til blomster til Blæst'n. Gro Løfaldli mottar gaven på vegne av korpset.



Kor Gøttj med sin dirigent Johanne Bjørkhaug, framførte flere nydelige sanger denne kvelden. Blant dem var "How long" med solist Bjørn Børset, og "To make you feel my love".

Per Ivar Østbø fra Sangkoret Tormod innledet deres avdeling med å takke for invitasjonen, og sa med glimt i øyet at det var artig for en surnadaling å føle seg velkommen i Rindal. Han fortalte at Tormod hadde gleden av å være sammen med Blæst'n ved mange anledninger, og overrekte blomster til jubilanten.



Sangkoret Tormod ga publikum en fin opplevelse med sin versjon av "To make you feel my love", en sang som er så fin at vi gjerne hører den to ganger. Med seg på repertoaret hadde de "Irish Blessing" og den velkjente "Amazing Grace". På sistnevnte var Kristin Langli solist, en dame vi gjerne hører mer fra!

Ordfører Ola T. Heggem var også med på feiringen, og skryter av Blæst'n som er med både til hverdags og fest. Han hadde hørt rykter om at Olav Morten Tørset hadde behov for nytt dirigentstativ, og overrakte det i gave sammen med blomster fra Rindal kommune.



Ola T. Heggem og Gro Løfaldli.

Kvelden ble avsluttet av Blæst'n med kjente klassikere som "Voi Voi", "Hello Dolly" og "Ompa til du dør". Et forrykende fellesnummer med Blæst'n og Tormod fikk vi også med oss, da de fremførte "Månemannen".



Blæst'n og Tormod i vakkert samspill.



Blæst'n har en solid grovmessingrekke med hele tre tubaister! F.v. Kåre Svartbekk, Ola Stokke og Kjell Olav Hauso.



Et godt eksempel på at Blæst'n sørger for god underholdning på alle måter. Her akkompagneres det til "Sandpaper Ballet". Fra venstre; Magne Lillegård, Britt Furuhaug og Ivar Martin Hårstad.



Jubilanten etter endt konsert. Fremste rekke fra venstre; Ellinor Trønsdal Lund, Lisbeth Evjen Halgunset, Anni Karlstrøm, Jan Sturla Jensvold, Anita Grøtan, Gunn Iren Grytbakk Røen, Helen Nergård Tørset. Bakre rekke fra venstre: Olav Morten Tørset, Ola Stokke, Leif Magne Rindalsholt, Lise Dagrun Løset, Eva Tørset, Ingrid Tørset Næss, Gro Løfaldli, Knut Arne Fiske Pedersen, Magne Lillegård, Ivar Martin Hårstad, Kjell Olav Hauso, Kåre Svartbekk.