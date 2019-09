Bjørnis-bøker til barnehagene

Trollheimsporten var med brannsjefen på besøk hos "dinosaurene" (de eldste barna) i Bolme barnehage. Barnehagen fikk tre Bjørnis-bøker i gave, og vi forstår at brannbamsen Bjørnis er alltid et populært samtaleemne her.



Mange husker at Bjørnis var på besøk

I fjor var selveste Bjørnis på besøk i barnehagen, og det husker 5-åringene godt. Brannsjef Tor Arne Moen må bare beklage at Bjørnis har det så travelt at han ikke kan komme innom barnehagen i år. Men fra og med neste år håper Bjørnis å få tid til å besøke alle barnehagene i Rindal og Surnadal hvert år, forteller brannsjefen.

Barnehagebarna observerte fort at brannsjefen kjører Bjørnis-bil. Og de største barna hadde akkurat laget tegninger av Bjørnis som brannsjefen kunne ta med til han.



Her har de eldste barna i barnehagen tegnet Bjørnis.



Lett å drive brannforebyggende arbeid

- Bjørnis fenger virkelig her. Barna blir så ivrige når vi snakker om han, sier barnehageleder Gunnveig Røen.

De ansatte i barnehagen synes det er lett å drive brannforebyggende arbeid når de har Bjørnis å spille på. De får inn mye lærdom gjennom dette konseptet, forteller de.

Barnehagen arrangerer brannøvelse med evakuering to ganger i året. De oppfordrer også til at foreldre involverer barna i brannøvelse hjemme, og det synes brannsjefen er et veldig godt tiltak.



Støttes av Gjensidige

Konseptet med brannbamsen Bjørnis er et opplegg som alle brannvesen kan være med på. Det er de lokale Gjensidige-selskapene (brannkassene) Varig Orkla Forsikring Gjensidig og Gjensidige Surnadal som støtter Bjørnis-konseptet i samarbeid med brannvesenet i Rindal og Surnadal.

Bjørnis-bøkene som brannsjefen deler ut i barnehagene i Rindal er en gave fra Varig Orkla Forsikring Gjensidig, Orkanger, som er det lokale Gjensidige-kontoret for Rindal. Brannsjefen har tatt den samme runden i barnehagene i Surnadal, med bøker som var kjøpt inn av Gjensidige Surnadal.

Moen forteller at brannvesenet er helt avhengig av støtten fra forsikringsselskapene for å være med på dette konseptet.

- Det er mye enklere for oss å drive brannforebyggende arbeid når forsikringsselskapene er så villige til å være med. Forsikringsselskapene kan jo også se på dette som en investering. Det lønner seg hvis forebyggingsarbeidet kan forhindre at et hus brenner opp. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier brannsjefen.

Det er et samarbeid mellom flere Gjensidige-selskaper i Trøndelag og på Nordmøre som nå skal sikre at brannbamsen får komme på besøk til alle barnehagene hvert år.



Brannsjef Tor Arne Moen har Bjørnis-bil. Han fikk med seg mange fine tegninger til Bjørnis fra Bolme barnehage.