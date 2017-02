Sveen Auto AS er forhandler for Volkswagen med indre Nordmøre som hovedområde. Selskapet omsatte for 70 mill. i 2016 og har 14 ansatte.

Selskapet er i fin utvikling, og vi ønsker å utvide vår bemanning ved verkstedet. Vi søker derfor etter en dyktig bilmekaniker med følgende kvalifikasjoner:

Fagbrev som bilmekaniker

Noe praksis etter fagprøve

God ordenssans

Har ønske om faglig egenutvikling

Behersker norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr deg:

å arbeide med et av de sterkeste merkevarene i bilbransjen

gode systemer og opplæringsprogrammer

svært godt arbeidsmiljø

gode betingelser

Tiltredelse: Snarest

Søknadsfrist: 28. februar 2017

For nærmere opplysninger, ta kontakt med:

Daglig leder Lars Kristian Todal, tlf 99006596

e-mail: lars.kristian.todal@moller.no

www.sveen-auto.no