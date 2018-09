Billetter oktoberfest

Inkludert i inngangsbilletten er eget ølsmakeglass til odel og eie samt 10 smaks-bonger.

Baren vil ha et ekstra stort øl-kart denne kvelden og der er det også mulig å få seg noe godt å spise.



Det blir live-musikk og god oktoberfest-stemning hele kvelden. 18 årsgrense på arrangementet.



Det er et begrenset antall billetter til denne kvelden, så det kan være lurt å være tidlig ute.

Billetter kan kjøpes her