Bil havnet i sjøen

Dykkerer fra Ålesund ble fløyet inn for å delta i søket etter eventuelle passasjerer. Dykkerer fra Surnadal dykkerklubb deltok også i søket. Like før kl 14 bekreftet politiet at det ikke var flere i bilen.

Sjåføren var ved bevissthet, men skadeomfanget er ikke kjent.

Det er redusert fremkommelighet på stedet. En del arbeid gjenstår før den åpnes helt.



