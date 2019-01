Sport 1 Rindal minner om at fristen for bestilling av Rindal IL klær - sommerkolleksjonen for fotball og friidrett er innen torsdag 31. januar.

Det er også mulighet å bestille klær for ski og handball.

For de som ønsker å bestille fridrettsklær, kan dette bestilles via Tor Jarle Bolme, mob.nr. 952 37 030.

Vi har også noen klær på lager, så det er mulighet til å komme innom for å prøve ulike størrelser før bestilling.

Rindal IL er medlem av Trollheimsporten.