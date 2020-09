Bestill hjulskift tidligere enn normalt, unngå å stå koronafast

Alle som har piggfrie vinterdekk bør vurdere å bestille time for å legge om fra sommerdekk allerede nå. Grunnen er korona og smittevern. (Foto: Colourbox)



– Det nytter ikke å vente til snøen faller i år. Da kan du stå uten time, og ikke få brukt bilen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

En undersøkelse NAF har gjennomført viser at 20,9 prosent har dekkene på dekkhotell. Av landets bilpark på 2,8 millioner biler tilsvarer det 585 000 biler som må til dekkhotell for å skifte hjul. Da blir det fort hektisk om alle skal gjøre det i en kort periode.

Alle som har piggfrie vinterdekk bør vurdere å bestille time for å legge om fra sommerdekk allerede nå. Grunnen er korona og smittevern. For å få minst mulig trykk på dekkhotellene og verkstedene, samt å gjøre det sikkert for både andre kunder og ansatte, er det lurt å være tidlig ute.

– Piggfrie vinterdekk kan du kjøre med allerede nå, men det er viktig å være klar over at veigrepet ditt er dårligere enn med sommerdekk så lenge det er varmegrader, sier Sødal. - Likevel anbefaler vi at flere legger om for tidlig for å redusere smittefaren ved dekkhotellene, fortsetter han.

Normalt er anbefalingen å vente lengst mulig med å få på vinterdekkene fordi de gir betydelig lengre bremselengde særlig på vått føre og i varmegrader. Men i år er tidene langt fra normale, særlig for de som har dekkene på hotell.

– For de som tar hjulskift-jobben selv, gjelder det å ha sommerdekkene på til kulda kommer. Rett og slett følge med på værmeldingen, og legge om i tide, rådgiver Nils Sødal.

Også for de med piggdekk er ikke hjulskift aktuelt nå. Der gjelder dato-frister for når det er tillatt å kjøre med piggdekk, nemlig 15. oktober for Nordland, Troms og Finnmark og 1. november for resten av landet.