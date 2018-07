Beste i fylket på "Fullført og bestått"

Hver sommer kommer statistikk ut om foregående skoleår. Rektor Mons Otnes var spent på statistikken, og eksamensresultatene fra i vår ga han en formening om at det hadde gått greit nok.

-Det viktigste er å få elevene gjennom videregående skole, og vi er veldig fornøyde med resultatet vårt på 94,3% på ”Fullført og bestått”, forteller Otnes. ”Fullført og bestått” gjelder hele skolen, altså inkluderer det blant annet standpunktkarakterer og eksamensresultater til alle de 297 elevene ved skolen.

Tidligere år har ikke skolen ligget øverst, men har vært på blant annet 4. og 5. plass. Denne gange ligger Surnadal øverst, og Herøy Videregåande skule som nummer to med 94,1%. Surnadal gikk også opp med 3,4% fra året 2016/2017, og er beste resultatet skolen har hatt på noen år. Samtidig som Surnadal Videregåande skole er skolen med minst fravær på Nordmøre.

-Tendelsen er god. Vi jobber godt på skolen, og vi har mange lærere som legger ned en formidabel innsats for at elevene skal få det til. Følger vi ungdommen videre så ser man hvor viktig det er å få fullført videregående skole, forteller Otnes.

-Det blir også jobbet godt i grunnskolene, og vi ser at det er lagt ned masse godt arbeid.

Tiltak for å få elever til å fullføre

Flere tiltak blir brukt for å få elevene igjennom skolen utenom at lærerne hjelper til. Allerede fra de går på ungdomskolen er de flere ganger innom Surnadal Videregåande skole og blir kjent med skolen og linjene de tilbyr. Samtidig har tiendeklassinger et fag som går på å bli kjent med retningene og mulighetene de har. Dette håper Otnes og andre i skoleverket trygger valgene de tar når de går ut av grunnskolen.

Fraværet som har gått ned på skolen kan også ha noe med det gode resultatet. På videregående får yrkesfagelevene mye utplassering i næringslivet, som også kan innvirke på at de fullfører.

-En stor takk til alle de som tar i mot elevene. Vi har et godt samarbeid med næringslivet i Rindal, Halsa og Surnadal. Samtidig som Hydro på Sunndal tar i mot mange lærlinger, avslutter Otnes.