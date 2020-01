Best på hjemmebane

Søndagens renn på Nordmarka var det tredje rennet av totalt seks i årets SP1-cup i Trøndelag skikrets. Størst spenning knyttet det seg til klassen for G14 år, hvor surnadalingene Abel Sæterbø Raaen og Olav Fugelsøy kjemper om sammentlagtseier. Sæterbø Raaen ledet sammenlagt før spintøvelsen søndag, og selv om han hadde vært plaget med sykdom før konkurransen, var det ingen tvil om hvem som var best. Bæverfjordingen gikk raskt opp i ledelsen i den 1 kilometer lange løypa, og vant til slutt suverent. Nå tar han sikte på sammenlagtseieren.

- Planene er å delta i alle de tre siste rennene, og da er selvsagt sammenlagtseieren målet, sier Sæterbø Raaen.

Olav Fugelsøy tok en sterk andreplass, og dermed også sin første KM-medalje i sprint.

- Abel er overlegen, så det var forventet at han vant. Jeg liker best distanseløp, for jeg er ikke så glad i spurt. Så jeg er veldig fornøyd med å komme på andreplass i dag, smiler Fugelsøy.

Totalt startet 31 løpere i klassen G14 år.



Olav Fugelsøy og Abel Sæterbø Raaen

Flere lokale Kretsmestere

Det var flere utøvere fra Surnadal og Rindal som gjorde sine saker bra i finværet på Nordmarka søndag. I klassen K17 år gikk Mali Eidnes Bakken fra Rindal IL raskest av alle i prologen, og fulgte opp med et nytt godt løp i finalen. Eidnes Bakken endte som nummer to, og tok sitt første KM-sølv i sprint.

- Jeg kom bakpå fra start, og da ble det litt tungt, sier Eidnes Bakken som var godt fornøyd med andreplassen.



Mali Eidnes Bakken gikk en god sprintfinale

Søstrene Einmo fra Surnadal viste begge at de er i god form. Malin Einmo fra Surnadal IL tok gull i klassen K19/20, mens Alise Einmo fulgte opp med gull i seniorklassen. Sistnevnte går for Strindheim IL. Kristine Nes fra Surnadal nle nummer to i kvinneklassen.

- Det ble ei fin gjennomkjøring før NM neste helg. Der er målet å gjøre det bedre enn 19. plassen i fjor, og kjempe om medalje i stafetten sammen med Strindheim-jentene, sier Alise Einmo.



Alise Einmo



Malin Einmo

I finalen for M18 år ble det et lokaloppgjør mellom Erik Løfald fra Rindal IL og Njaal Lundemo Aakvik fra Surnadal IL. Løfald satte inn støtet i motbakken, og kunne jubel over sitt første KM-gull i sprint.

I klassen for herrer senior var det var bare to som stilte til start. Jonas Aasbø fra Surnadal IL hadde ingen problember med å slå Brynjar Kvernstad fra Kyrksæterøra IL i finalen.



Erik Løfald først over målstreken. Njaal Lundemo Aakvik nummer 2.



Erik Løfald kunne smile etter seier og KM-gull



Jonas Aasbø



Så langt i årets SPI-Cup har 247 løpere deltatt i ett eller flere renn. 186 stilte til start på Nordmarka. Det er rennelder Steinar Aasbø fornøyd med.

- Jeg synes vi skal være fornøyd med det. Det er mange som prioriterer oppkjøring til NM i denne perioden.

Aasbø har flere ganger den siste uken vært skeptisk til om det var mulig å gjennomføre skirenn etter været som har vært den siste tiden. Mildvær, vind og store nedbørsmengder i form av regn har skapt hodebry for arrangørene.

- Tidlig i uken var jeg veldig skeptisk. Da var det mye overflatevann i løypene. Så kom det heldigvis litt snø som reddet det hele. Men jeg må innrømme at jeg ikke var så veldig positiv da jeg kjørte hit i dag tidlig klokken 7. Vindusviskerne på bilen min hadde mer enn nok med å ta unna styrtregnet. Været lettet gradvis, og utover formiddagen ble det skikkelig fint. Dette er vel den fineste januardagen vi har hatt i år, smiler han.



Gode støttespillere er viktig. Kåre Høsflot stiller alltid opp for sine barnebarn. Søndag var det Ane Høsflot Klæbo som fikk støtte og gode tips på veien.