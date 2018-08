Besøk fra Trøndelag fylkeskommune

Mye å vise fram

Det var folk fra ledelsen i plan og næring, kultur, folkehelse og utdanning som var med til Rindal denne gangen. Hensikten med møtet var å forberede fylkesbyttet, og at gjestene fra Trøndelag skulle få mulighet til å bli godt kjent med Rindal og se hvor fin bygda er.



Næringsliv, landbruk og frivillighet

Møtet startet på Rindal skimuseum. Ordfører Ola T Heggem ønsket gjestene velkommen, og gikk igjennom en kort presentasjon av Rindal og hva bygda har å by på. Han informerte om kommuneadministrasjonen og politisk organisering i kommunen, og han fortalte om et blomstrende næringsliv, med flere voksende produksjonsbedrifter. Rindal har også et stabilt landbruk, der flere store fjøs har blitt bygd de siste åra. Melkeproduksjonen er stabil, og jordbruksarealene holdes i hevd. Hyttenæringa sørger også for mange arbeidsplasser i Rindal. Bedriftene innenfor hyttenæringa benytter seg i stor grad av lokalt næringsliv som leverandører.

Ordføreren nevnte også at frivillighet og dugnadsinnsats står sterkt i bygda. Som eksempler nevnte han badeplassene, skimuseets venneforening, elvepromenaden, alle idrettsarrangementene og turstiene, som alle er flotte eksempler på hva man kan oppnå med frivillig arbeid og godt samarbeid. Ellers fortalte han om samfunnsprosjekter som kommunen enten har stått bak eller støttet, som autoverkstedet, Øvre Dalen, Seljebrekka, nye leiligheter i sentrum, Rindal skimuseum, Rindalshallen og ikke minst Kul-tur-stien.

Til slutt siterte ordføreren et utdrag fra Rindal kommune sine søknader om overflytting til Trøndelag i 1923 og 1949. Den gangen var rindalingene mildt sagt beskjedne, og gjorde et poeng av at de ikke ville ligge Trøndelag til last. Rindalingene har ikke vært like beskjedne i denne runden.

Orienterte om nye Trøndelag

Assisterende fylkesrådmann Ole Tronstad fortalte om den nye Trøndelag fylkeskommune, som vil få nye grenser innen 2020, da både Rindal og Heim blir med. Han fortalte blant annet om målene som ble lagt ved sammenslåing av Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, om fylkets intensjonsplan, politisk ledelse og administrativ struktur, og om fylkeskommunens økonomiske utvikling.



Bekymringer rundt videregående skole

Rådmann Birgit Reisch fortalte litt om kommunes arbeid med fylkesbyttet, og om de største sakene som fortsatt ikke er helt avklart. Det folk er mest opptatt av er om elever fra Rindal fortsatt får mulighet til å gå på videregående skole i Surnadal. Ellers har det vært noe bekymring med tanke på bussforbindelsene, men det er det sannsynligvis ingen grunn til. Hva som skjer med NAV-kontoret i Rindal er heller ikke avklart enda.

Ordfører Ola T Heggem sa at han håper at resultatet av fylkesbyttet blir at rindalingene får et bedre tilbud når det gjelder videregående skole, altså et valg om å få gå på skole enten i Trøndelag eller i Surnadal.

Mons Otnes er rektor ved Surnadal videregående skole, og tidligere ordfører i Surnadal. Han fortalte at rindalingene utgjør en viktig del av elevmassen ved Surnadal vidaregåeande skole. Skolen har for tiden 51 elever fra Rindal. Otnes forsikret at både skolen og Møre og Romsdal fylkeskommune legger til rette for at elever fra Rindal fortsatt skal kunne velge å ta videregående utdanning i Surnadal, og han ønsker rindalingene hjertelig velkommen også i framtida.



Tror ikke det blir store utfordringer

Tore Bruem, som er seksjonleder for utdanning i Trøndelag fylkeskommune, sa at det har vært en hovedføring gjennom denne prosessen at Rindal ikke skal tape på fylkesbyttet. Det legges nå for det første til rette for at elever fra Rindal som har begynt på skole i Surnadal skal få fullføre utdanningen der de er. Fylkeskommunen jobber nå for at søknadene fra elever i grenseområdene kan bli sett under ett, slik at disse elvene kan søke på skoler på begge sider av grensa.

- Jeg vurderer det slik at det ikke skal bli store utfordringer, sa Bruem.

Han presiserte likevel at avtalen ikke er underskrevet enda, og at det er umulig å gi lovnader som gjelder langt fram i tid. Men selv mener han at det er hensiktsmessig for begge fylker å se enhetlig på søknadene, og ikke gjøre en konkurranse ut av det.



Får samisk navn på kommuneskiltet

Fylkesdirektør Karen Espelund informerte blant annet om fylkeskommunens program for folkehelsearbeid og om arbeid med integrering. Hun påpekte også at Trøndelag er en del av forvaltningsområdet for samisk språk, og at det er viktig symbolikk i at alle kommuner skal ha veiskilt også med samisk kommune-navn.

Resten av dagen var det planlagt lunsj og omvisning på skimuseet, rundtur i sentrumsområdet og til slutt sektorvise møter.



Det var representanter fra avdelingene kultur og folkehelse, utdanning og plan og næring som kom til Rindal denne gangen. Avdelingen for samferdsel kommer på et særskilt opplegg onsdag 12. september. Fylkestannlegen har allerede vært på besøk.





Deltakerne på møtet:

Fra Trøndelag fylkeskommune:

Ole Trondstad, assisterende fylkesrådmann

Karen Espelund, fylkesdirektør for kultur og folkehelse

Trude Marian Nøst, fylkesdirekør for plan og næring

Tore Bruem, seksjonsleder for utdanning

Vigdis Espnes Landheim, seksjonsleder for plan og næring

John Tore Vik, seniorrådgiver, avdeling for kultur og folkehelse og seksjon folkehelse, idrett og frivillighet

Johan Fredrik Urnes, kunst og kultur, museum



Fra Rindal kommune:

Ordfører Ola T Heggem

Rådmann Birgit Reisch

Plansjef Sivert Dombu

Økonomisjef Bjarne Nordlund

Personalsjef Gunnhild Strupstad

Grete Ranes Heggem, helse- og omsorgsleder

Bjarne Lund, landbrukssjef

Morten Møller, kulturleder

Jon Brønstad, rektor ved Rindal skole

Nils Heggem, enhetsleder teknisk

Grete Elshaug, næringsrådgiver

Sanna Kaupang Sørum, byggesakrådgiver

Elen Sandvik, folkehelsekoordinator

Line Flåtten, kommunestyret

Petter Baalsrud, kommunestyret

Hege Gåsvand, kommunestyret

Tove Flåtten, kommunestyret

Kirsti Barbo Landsem, kommunestyret

Åge Jonli, kommunestyret

I tillegg deltok Mons Otnes, rektor ved Surnadal vidaregående skole