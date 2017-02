Bergmoen tar trappeproduksjonen et steg videre

"Ett steg opp"

Magasinet "Treindustrien" har en artikkel om Bergmoen Snekkerverksted og prosjektet i sin siste utgave. Hos Bergmoen jobbes det hele tiden med produktutvikling og ny design, men samarbeidet med NTNU er ganske ferskt.

Prosjektet har de kalt Ett steg opp. I første omgang handler det om utvikling og produksjon av spesialdesignede trapper til offentlige bygg, finans- og næringsbygg.

Det som er nytt er at arkitektene skal få et hjelpemiddel som gjør dem i stand til å gjøre hele utviklingsjobben selv.

Det er altså ganske vanlig at trappeprodusenten må hjelpe til med å utvikle en gjennomførbar løsning. Dersom dette kan automatiseres vil det spare produsenten for mye arbeid, og sikkert også åpne opp for større kreativitet og nytenking.



Helt nytt i Norge

Samarbeidet med NTNU kom i gang etter at Bergmoen hadde et møte med Magne Løfaldli i SIV Industri-inkubator. På møtet ble det diskutert design på trapper, og i etterkant tok Bergmoen kontakt med universitetslektor Pasi Aalto, som underviser arkitektstudenter ved NTNU.

Magasinet "Treindustrien" har snakket med Pasi Aalto, som er meget optimistisk.

- Det vi driver med er forskning og kompetanseutvikling. Overføringen til CNC er en ganske liten del. Det som er det nye i prosjektet er at vi lager et helt åpent system som kan tilpasses til tilnærmet hva som helst og at hele systemet er "live", slik at forandringer er umiddelbare. Det som vi foreløpig generer er CNC kode direkte, uten CAM, behov for høvling i forkant av produksjonen, konstruksjonsmodell for beregninger, teknisk data, 2D og 3D tegninger. Planen er at systemet på sikt kan lage tilbud automatisk og ta med både optimalisering av konstruksjonen og miljøbelastning. Det viktigste er at det er helt åpent og kan bygges på etter hvert som vi finner hva vi vil, sier Pasi Aalto.



Nesten hele staben hos Bergmoen Snekkerverksted. F.v. Olav Reitan, Magne Engen, Eivind Johan Haltli, Morten Nergård, Ole Kristian Løset, Isak Haltli og Roger Gjengedal.



Vises på messe i Trondheim til høsten

NTNU skal lage en demomodell, og Bergmoen vil først låne en CNC-maskin for å lage en prototype. Den skal vises fram på ei messe som arkitektstudentene arrangerer i Trondheim til høsten.

Morten Nergård hos Bergmoen er spent på hvordan ideen vil bli mottatt der. Dersom arkitektstudentene blir begeistret for det nye dataverktøyet så vil de nok ta det med seg videre i arbeidet sitt.



Må vise at man kan tenke nytt

Bergmoen Snekkerverksted er en tradisjonsrik bedrift. De har produsert trapper og vinduer til hus og hytter helt siden oppstarten i 1951. Alle trappemodellene tilpasses og produseres spesielt til hver enkelt kunde. Det lages mange tradisjonelle trapper, og det har vært lite utvikling på dette området så langt. Nå vil de vise at de også kan tenke nytt.

Når de viser at de kan produsere de nyeste, mest kompliserte løsningene, da vil alle forstå at de kan produsere mer ordinære løsninger også.

Morten Nergård påpeker at nærings- og boligtomtene bare blir mindre. For å oppnå ønsket areal må man derfor bygge stadig mer i høyden. Derfor vil det alltid være behov for trapper, de vil neppe gå av moten med det første.



Selvbærende og uten skruer

Det ligger i tiden at råvarene man bruker skal være fornybare. Regjeringen legger nå opp til at det skal bygges mer og mer med tre, og det har vi jo overflod av i Norge.

Bergmoen jobber tradisjonelt nesten bare med tre, så det har de god kompetanse på. De nye trappene som utvikles nå skal bare bestå av tre, uten en eneste skrue. Trappene skal også være selvbærende, det vil si at de skal kunne stå midt i et rom, uten støtte mot en vegg, søyle e.l. Det skal være et blikkfang i rommet, nesten som kunst.



Føreløbig ikke for vanlige bolighus

Morten Nergård forteller at utvikling og produksjon av slike trapper er ganske komplisert og kostbar. Derfor er det nok ikke noe for et vanlig bolighus, ihvertfall ikke i første omgang. Satsingsområdet vil være offentlige bygg, finans- og næringsbygg. Det blir en spesialdesignet løsning for hvert enkelt bygg. Men på sikt kan teknologien utvikles videre, og helt sikkert også brukes til utvikling og produksjon av mer ordinære produkter.

Etter hvert vil Bergmoen gå til innkjøp av en egen CNC-maskin. Det er en forholdsvis stor investering, men det vil kunne brukes til alle typer produksjon, ikke bare de store og helt spesielle prosjektene. Hvor fort investeringen kan gjennomføres avhenger blant annet av det nye dataverktøyet. og hvordan det blir mottatt blant arkitektene.



Unikt samarbeid i Bjergen

Bergmoen Snekkerverksted er lokalisert i Bjergen industriområde, med gode samarbeidspartnere som Rindalshytter, Rindalslist og A.Kvam som nærmeste naboer. Bergmoen produserer bortimot alle trapper for Rindalshytter, og de tar små spesialoppdrag for Rindalslist innimellom. A. Kvam produserer alt som trengs av stål til Bergmoens ståltrapper. Morten Nergård og Olav Reitan setter stor pris på det gode samarbeidet mellom bedriftene. Det fungerer urolig bra, synes.

- Vi har stor nytte av det. Uansett hva man holder på med så må man samarbeide. Man kan ikke sette seg i et eget hjørne og tro at man får til alt selv, sier Morten Nergård. - Og hvis vi har kunder som spør om noe vi ikke kan løse selv, så kan vi bare sende dem videre til en av nabobedriftene.



Vokser sakte, men sikkert

Bergmoen Snekkerverksted har hatt en jevn økning både i omsetning og antall ansatte de siste åra. De er nå 8 ansatte, og hadde en omsetning på 6,5 millioner kroner i fjor.

- Vi selger nok mest på at vi er veldig tilpasningsdyktige. Vi lager det kunden vil ha, til rett tid, sier daglig leder Olav Reitan.