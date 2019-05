Bergmoen Snekkerverksted med millionsatsing

Hos Bergmoen Snekkerverksted nærmer det seg nå for alvor ny fres, og den ambisiøse bedriften har store planer for framtida.

Med nytt og ikke minst digitalt produksjonsutstyr, vil Bergmoen ha muligheter for å følge prinsippene knyttet til parametrisk design, også omtalt som «masseprodusert skreddersøm».

Det vil blant annet innebære at kundene, i langt større grad enn tidligere, vil kunne være med i designprosessen. Samtidig vil mer effektiv produksjon gjøre at slike kundedesignede, unike trapper vil kunne produseres så godt som like raskt som de som blir serieprodusert.

– Den nye fresen, og den tilhørende digitaliseringa vi skal gjennom vil være et stort løft for en liten bedrift. I dagens samfunn skal alt leveres så fort som overhodet mulig, og kundene blir mer og mer ivrige på å få tak i noe naboen ikke har, sier daglig leder Olav Reitan ved Bergmoen Snekkerverksted.

Han håper og tror at den nye fresen vil hjelpe med dette.

– Denne investeringen vil både bidra til åpne for nye muligheter når det gjelder design, i tillegg til å gjøre produksjonen mer effektiv.

Reitan og administrativ leder Morten Nergård anslår den totale investeringen til å være på mellom 2 og 2,5 millioner kroner.

– Bare fresen koster bortimot to millioner, og i tillegg kommer nødvendig kursing og kompetanseheving, så vi nærmere oss nok to og en halv million, sier Reitan.



Støtte fra Innovasjon Norge

For å gjennomføre prosjektet har Bergmoen fått støtte fra Innovasjon Norge, nærmere bestemt 500 000 kroner i rent investeringstilskudd og 275 000 kroner i utviklingstilskudd.

Med på laget har Bergmoen Snekkerverksted Innveno AS, som har bidratt i strategiutvikling og langsiktig planlegging i samarbeid med bedriften selv. Og Innveno mener det er en fjær i hatten for Bergmoen at Innovasjon Norge nå viser så stort engasjement i prosjektet deres.

– Det at Bergmoen har fått så god respons fra Innovasjon Norge, med både god oppfølging og enestående støtte, viser hvorfor Innovasjon Norge er den desidert beste samarbeidspartneren på dette feltet. Støtten fra dem er helt uvurderlig, sier Magne Løfaldli hos Innveno.

Han får støtte av Olav Reitan.

– Når Innovasjon Norge er så positive og så interesserte i oss, tyder det på at vi gjør noe rett. De har vært på besøk her, og er genuint interesserte i små bedrifter. Det er veldig positivt, sier daglig leder Olav Reitan.

– Det er også et poeng at søknaden fra Bergmoen til Innovasjon Norge er en av de første søknadene fra Rindal til Innovasjon Norge i Trøndelag, så det er veldig gledelig at den blir så godt mottatt, sier Håkon Fredriksen i Innveno.

Reitan og Nergård er klare på at utviklingsprosessen de nå er inne i ikke hadde vært mulig uten ekstern hjelp.

– Vi hadde ikke fått til dette uten Magne og Håkon, sier de to.

Løfaldli er rask med å gi ros tilbake.

– En slik investering, på godt over to millioner kroner, er offensivt at en bedrift med årlig omsetning på åtte-ni millioner kroner. Hadde alle vært like offensive som Bergmoen Snekkerverksted hadde det virkelig blitt store, positive endringer her.



Håkon Fredriksen, Magne Løfaldli og Morten Nergård.



– Godt grunnlag for utvikling

Magne Løfaldli tok kontakt med Bergmoen Snekkerverksted allerede i 2015, for å høre hvilke planer de hadde for videre utvikling.

– Som rindaling som er rimelig interessert i industri, hadde jeg fulgt med på Bergmoen med stor interesse. De hadde skapt et miljø og en bedrift jeg var imponert av, og de var på mange måter en uslepen diamant, sier Innveno-sjefen.

Han så et stort potensial i å koble Bergmoens nedarvede, omfangsrike fagkunnskap opp mot teoretisk innovativ kunnskap, rent konkret i form av fakultetet for arkitektur og design ved NTNU i Trondheim.

– Med den voldsomme fagkunnskapen Bergmoen satt på, hadde de et voldsomt godt grunnlag for videre utvikling, sier Løfaldli, og roser trappeekspertene for å klare å ha to tanker i hodet samtidig.

– Bergmoen Snekkerverksted har hele tiden hatt mye å gjøre, men samtidig har de klart å løfte blikket og tenke framover. Det er lett for at man utsetter arbeidet med å lage langsiktige planer, og heller tar unna det som haster på kort sikt. Bergmoen har klart å kombinere dette på en flott måte, sier han.



– Trengte et spark bak

Daglig leder Reitan forteller at bedriften hele veien har hatt et sterkt ønske om å bli bedre og større, og at initiativet fra Løfaldli kom på et perfekt tidspunkt.

– Vi flytta til ny fabrikk i 2007, så da Magne kom på døra vår hadde vi rukket å bli varme i trøya her. Samtidig trengte vi et spark bak for å komme oss videre, for det er lett at man blir gående litt i den samme tralten når man har holdt på i mange år.

– Det å få dialog med NTNU, og innspill fra arkitektstudenter, var veldig nyttig for oss. Det er alltid interessant å høre hva andre tenker, og å få nye vinklinger på ting, sier administrativ leder Morten Nergård.

– Samarbeidet mellom Bergmoen og NTNU ble egentlig vinn-vinn, for NTNU får samtidig dra nytte av at Bergmoen besitter veldig høy fagkunnskap. Dermed blir det interessant for begge parter, sier Håkon Fredriksen.

– Ja, det er utvilsomt veldig viktig for de som utdanner seg innenfor arkitektur og design å se hva folk ute i bedriften faktisk holder på med, sier Løfaldli.



Daglig leder Olav Reitan. Den nye fresen skal stå i hjørnet bakerst til høyre i bildet.



Med i InnovasjonsTRE

Bergmoen, som kan smykke seg med tittelen mesterbedrift etter at Morten Nergård bestod mesterbrevet sitt med glans, er en del av InnovasjonsTRE.

Det er et nettverk for bedrifter innen treindustrien, og blant målene med det Innveno-ledede prosjektet er kunnskapsoverføring og utvikling.

– Det er veldig undervurdert å tenke sammen og samarbeide på tvers av bedriftene, sier Nergård.

– Gjennom InnovasjonsTRE setter vi blant annet bedriftene i kontakt med forskermiljøer, og prosjektet har nå fått nasjonal oppmerksomhet. Det er helt enestående, sier initiativtaker og prosjektleder Magne Løfaldli.

– Ja, det blir lagt merke til når så mange bedrifter, som er tilknyttet samme bedriftsnettverk, har positiv utvikling, sier Håkon Fredriksen.



Involverer de ansatte

Olav Reitan forteller at den utløsende årsaken for at Bergmoen Snekkerverksted satser så offensivt som de gjør, er at de så potensial for utvikling, både av bedriften og de ansatte.

– Vi så at selv om vi holder til på landsbygda, er det fullt mulig å satse. Man kan ikke bare lene seg bakover og tro at alt blir av seg selv, og vi er heldige som har ansatte som virkelig setter pris på å ta del i utviklingen, sier Reitan.

Han har stor tro på at den nye fresen, med digitaliseringa som følger, fører til økt motivasjon i arbeidshverdagen.

– De ansatte forteller stadig at de synes det er gøy å komme på jobb, og det at vi er offensive bidrar både til inspirasjon, og til at vi skaper en trygger en arbeidsplass. Alle våre åtte ansatte er involverte i prosjektene våre, og føler eierskap til det vi holder på med. Alt dette er gull verdt, sier Reitan.

Han understreker at satsingen på digitalt og mer effektivt utstyr på ingen måte betyr at det går utover bemanninga.

– Det er helt uaktuelt for oss å investere tungt for å kunne kutte ned antall ansatte. Vi ønsker å vokse og bli mer effektive, og på den måten øke omsetninga per ansatt. Bemanninga skal vi beholde som den er. Minst!

Reitan og Nergård håper å ha den nye fresen på plass tidlig i høst, og tror at de etter litt prøving og feiling vil ha den i full gang i løpet av senhøsten.

Men selv om det nå blir både ny fres og nye designmuligheter, forsikrer de to om at Bergmoen Snekkerverksted, som har holdt på med trappeproduksjon siden 1951, fortsatt skal ta vare på røttene sine.

– Det blir selvfølgelig tradisjonell trappeproduksjon i bunnen, så ikke alt blir nytt, sier Olav Reitan, og smiler.



Ole Kristian Løset (f.v.), Rune Løfald og daglig leder Olav Reitan. Løset har vært ansatt i Bergmoen Snekkerverksted i snart 47 år, og sammenhengende siden 1973!



Bergmoen Snekkerverksted AS og Innveno AS er medlemmer av Trollheimsporten.