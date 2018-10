Berget plassen i 2. divisjon

Surnadal/Søya/Todalen har måtte kjempe hardt om poengene i sin debutsesong i 2. divisjon, og har gjennom hele sesongen ligget rundt streken på tabellen. Spenningen var stor foran lørdagens siste serierunde, hvor ingenting var avgjort. Surnadal/Søya/Todalen lå rett over streken med 13 poeng, kun ett poeng mer enn Nardo på nedrykksplass.

Surnadal/Søya/Todalen møtte et sterkt lag i Ålesund som måtte vinne kampen for å kunne ha en sjanse til å spille kvalifiseringskamper til opprykk til 1. divisjon. FK Fortuna var som forventet totalt overlegne på eget gress, og vant til slutt kampen hele 11 - 1. For å kunne berge plassen i 2. divisjon var derfor Surnadal/Søya/Todalen avhengig av at Trondheims-Ørn vant sin kamp mot Nardo. Trønderoppgjøret endte med seier til Trondheims-Ørn, som dermed mest trolig sendte Nardo ned i 3. divisjon og sørget samtidig for fornyet kontrakt for surnadalingene.

Byåsen KF 2 må forberede seg på spill i 3. divisjon, mens FK Fortuna får spille kvalifiseringskamper til 1. divisjon.

Trener Espen Fougli Vraalsen forteller at de møtte overmakten i lørdagens kamp.

- FK Fortuna var veldig gira, og vi hadde ikke sjanse til å henge med i dag. De er rett og slett veldig mye bedre enn oss, og da ble det til slutt stygge sifre, sier Vraalsen.

Stemningen er vel likevel god når dere berget plassen?

- Joda, men det er aldri gøy å tape med 10 mål. Vi skal få dette litt på avstand, så skal vi juble når vi kommer til ferja, sier han.

Sett under ett er Vraalsen godt fornøyd med det damene har prestert i sin første sesong i 2. divisjon.

- Det var en litt tung vår, men etter sommeren ble det bedre og i høst har vi gjort mye bra. Vi har dessverre gitt fra oss noen unødvendige poeng mot blant annet Byåsen og Orkanger, men totalt sett vil jeg si at det står respekt av hva damene har prestert. Vi har ikke hatt sjanse mot de tre beste lagene, men har spilt jevnt mot resten, sier Vraalsen.

Neste uke skal det legges en plan for hva som skal skje videre med damelaget.

- Vi må samles og se hva som er status før kommende sesong. Akkurat nå er mye usikkert, sier han.

Mari Gjul scoret målet til Surnadal/Søya/Todalen.

FK Fortuna - Surnadal/Søya/Todalen 11 - 1 ( 5 - 1 )

Kristine Mikkelsen

Marte Nes

Lone Kvande Brøske

Anne Biret Holmestrand

Ragnhild Snekvik

Marit Ingeborg Ansnes

Ane Mogstad

Ragnhild Smevoll

Gro Jeanette Gjørsvik

Mari Gjul

Thea Holten

Karen Grytskog Skralthaug

Alice Naustbakk

Marte Næss

Hedda Aasbø