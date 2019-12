Berget ett poeng i sluttsekundene

Svorkmo/Noi rykket opp fra 5. divisjon i år, og kom til Surnadal idrettshall med et lag som skal være overkommelig motstand for Surnadal. Hjemmelaget fikk en pangstart på kampen, og ledet 5 - 0 etter ti minutter. Hildegunn Henden Dalsegg var sikker fra sin høyre kant, og 16 år gamle Hanne Dønnem banket inn mål fra sin venstre back. Surnadal stod godt i forsvar mot et lag som ikke var særlig interessert i å skyte fra distanse, og bakerst reddet Sara Reiten de ikke så alt for krevende skuddene fra gjestene. Til pause ledet Surnadal 12 - 8.



Trener Ole Magnar Ulvund instruerer Hanne Dønnem og resten av laget

Surnadal kom godt i gang etter pausen, og hvor særlig nevnte Dønnem og Kine Bjørseth var sentrale. Storskytterne satte inn tre mål hver i løpet av de første ti minuttene, og forsvaret stod fortsatt godt. Elleve minutter ut i omgangen ledet Surnadal 20 - 11, og og alt tydet på at Surnadal skulle ta 2 svært vikige poeng i nedrykksstriden. Men som så ganger ganger før denne sesongen, raknet det på slutten.

Med enkle feil i angrep og for store avstander i forsvar, ble Svorkmo/Noi invitert inn i kampen. De takket for invitasjonen, og gjorde det meste riktig i noen hektiske sluttminutter. To minutter før slutt utlignet Svorkmo/Noi til 23 - 23, og minuttet senere gikk de for første gang i kampen opp i ledelsen.

Med femten sekunder igjen av kampen satte Kine Bjørseth inn ei takling som var helt på grensen til hva som er tillatt, og spilleren på Svorkmo/Noi mistet ballen. Til bortelagets store fortvilelse valgte dommeren å vinke spillet videre, og Surnadal stormet i angrep. Banens beste spiller, Hildegunn Henden Dalsegg, fant strekspiller Anja Ranes som satte ballen i mål med to sekunder igjen av kampen.

Dermed endte kampen 24 - 24, og Surnadal tok et svært viktig poeng i kampen om å komme seg opp fra bunnstriden på tabellen. Etter sju spilte kamper har Surnadal 3 poeng, og ligger på 9. plass på tabellen.

Lagkaptein Oddrun Husby sitter igjen med litt blandede følelser etter kampen, men er veldig glad for at laget klarte å sikre seg ett poeng.

- Ett poeng er tross alt veldig mye bedre enn null. Vi burde ha vunnet denne kampen, men slik den utviklet seg kunne det like gjerne blitt et surt tap. Vi gjør til tider veldig mye bra i dag, men ødelegger for oss selv med å stresse for mye. Takk og pris for at Anja er iskald og setter ballen i mål, slik at vi tar med oss ett veldig viktig poeng. Det skal vi glede oss over i dag, sier Husby.

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 4. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere. Etter dagens kamp fordeles stjernene slik:

*** Hildegunn Henden Dalsegg

** Kine Bjørseth

* Hanne Dønnem

Se tabellen her

Kampfakta Surnadal - Svorkmo/Noi 24 - 14 ( 12 - 8 )

Sara Aune Reiten

Mali Bæverfjord 1

Emilie Rønning

Valeria Dannevig

Line Mogstad

Ingunn Heggset

Kine Bjørseth 9

Tonje Fuglås Kvendbø

Anja Ranes 2

Mia Larsen Faksnes

Oddrun Husby

Hildegunn Henden Dalsegg 6

Hanne Dønnem 6