Beredskap for landbruket i Rindal

Angående reportasjen om beredskapsgruppe for landbruket i Surnadal som stod på trykk i går, så gjelder det samme for Rindal. Avløserlaget, NLT Indre Nordmøre, betjener både Surnadal, Rindal og Halsa. De skaffer hjelp i de tre kommunene visst det er behov for det.