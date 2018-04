Ordlyden i uttalelsen er slik:

Bekymring over manglende vedlikehold på fylkesveier i Orkdalsregionen

Ordførerne i Orkdalsregionen ønsker å gi uttrykk for sin bekymring over manglende vedlikehold av fylkesveiene. Vi mener det er Stortingets ansvar å sette fylkeskommunene i stand til å yte det som trengs for opprettholde en forsvarlig på kvalitet på fylkesveiene. Flere av våre veier har nå i vår vært i en sånn tilstand at det har vært like før at enkelte strekninger må stenges.

Dette er naturligvis ikke bare en utfordring for vår region, men en utfordring for hele landet. Mange fylkesveier er bygd i en annen tid, og med en helt annen tyngde på kjøretøyene. Derfor er det ofte ikke nok å legge ny asfalt uten at det gås grundigere til verks for å oppnå en varig forbedring av veiene.

Vi ber derfor om at rammen til fylkeskommunene økes slik at det enorme etterslepet på vedlikehold av fylkesveier i Norge kan hentes inn.



Uttalelsen er undertegnet



Odd Jarle Svanem, ordfører i Hemne og leder i regionrådet

Lilly Gunn Nyheim, ordfører i Surnadal

Are Hilstad, ordfører i Meldal

Jon P Husby, ordfører i Skaun

Berit Flåmo, ordfører i Frøya

Oddbjørn Bang, ordfører i Orkdal

Ola Øie, ordfører i Rennebu

Ola Rognskog, ordfører i Halsa

John Lernes, ordfører i Snillfjord

Ole L Haugen, ordfører i Hitra

Ola T Heggem, ordfører i Rindal

Oddvar Indergaard, ordfører i Agdenes

Tom Myrvold, ordfører i Ørland



Det er regionrådet i Orkdalsregionen som opplyser dette i en pressemelding tirsdag.



Illustrasjonsfoto: Fv65 i Rindal før asfaltering i fjor.