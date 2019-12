Begeistra med julekonsert på sjukeheimen

Ingressfoto: Odin Kvendset, (f.v.), Magnar Vikan, John Stinus Hove, Fredrik Garthe og Ådne Skjerve Gjeldnes, sammen med lærer Lubomir Metodiev Alexandrov.

Lærer Lubomir Metodiev Alexandrov hadde med seg fem elever fra kulturskolen, som fremførte hvert sitt stykke for beboerne. I tillegg vartet elevene opp med flotte duofremføringer.

Et knippe julesanger, samt "Lisa gikk til skolen", "Flamenko" og "Russisk sang", ble fremført i tur og orden for de fremmøtte på sjukeheimen.

Beboerne var veldig glade for at det ble spilt musikk for dem.

Olina Halle var en av mange som var begeistret for at kulturskole-elevene tok turen onsdag ettermiddag.

– Dette var veldig flott! Musikken er fin, så de kan gjerne komme innom oftere. Ungene er veldig dyktige, synes jeg, sier Halle.



Olina Halle (t.v.) og Gudrun Åsprang var begeistret for musikken som kulturskolen fremførte.



John Stinus Hove (t.v), og Fredrik Garthe fremførte "Musevisa".



Magnar Vikan fremførte "Lisa gikk til skolen".