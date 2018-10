Bedre resultat enn forventet

Saksdokumentene finner du på Rindal kommune sin hjemmeside.



17 representanter møtte.



053/18 - Godkjenning av møtebok

Møteboka enstemmig godkjent.





054/18 - Kommunal garanti - Rindalshallen AS - utvidet garanti



Rådmannens innstilling:



1. Rindal kommune garanterer overfor långiver Rindal Sparebank for lån som Rindalshallen AS tar opp som varig lån i banken med inntil 30 års avdragstid. Dette gjelder et lite tillegg til garanti gitt tidligere for lån på opptil 5 mill. kroner.



2. Garantien som tidligere er gitt opp til 5 mill. kroner, økes nå slik at garantien begrenses oppad til 5,3 mill. kroner. Ansvaret reduseres fra og med opptakstidspunktet i takt med nedbetalingsplanen for et annuitetslån med avtalt lånebeløp og avdragstid. Garantien stilles som en simpel kausjon.



3.Vedtaket må godkjennes av Fylkesmannen i Møre og Romsdal før det er gyldig.



Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.



055/18 - Finansiering av infrastruktur til desentralisert sykepleierutdanning



Rådmannens innstilling:

Rindal kommune vedtar Orkdalsregionens forslag til finansiering av desentralisert sykepleierutdanning. Deltagere er de kommunene som utgjør medlemskommunene i SiO pr 1. september 2018.



Saka ble lagt fram av rådmann Birgit Reisch.

Det er sykepleiermangel i Rindal, og også i de fleste andre kommunene i Orkdalsregionen. Det foregår nå undervisning på Løkken, Orkdal og på Hitra. Dessverre er det ingen rindalinger som deltar på dette nå. Men det er mange i vår region. Som medlem i SiO må Rindal være med å ta sin del av utgifta. Rindal sin andel er kr 17.000,- Det er vanlige opptaksregler som gjelder på dette studiet, og det er et heltidsstudium som krever generell studiekompetanse.

Bjørg Myvang (Sp) sa at hun synes dette er et veldig positivt tiltak, og hun tror det er mulighet for at noen av sykepleierstudentene kan komme i praksis i Rindal.

Magnar Dalsegg (H) var enig i at dette er et svært positivt tiltak. Han spurte om Rindal fortsatt har stipendordninger for denne type utdanning.

Rådmann Birgit Reisch svarte at Rindal har stipend for sykepleierstudenter. I dag er det to studenter som får slikt stipend.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.





056/18 - Helse- og omsorgsplan 2030, rapport fra RO og tilstandsrapport Rindal helsetun



Rådmannens innstilling:

Kommunestyret har merka seg innholdet i rapporten fra RO – Ressurssenter for omstilling i kommunene og tilstandsrapporten fra On arkitekter AS.

Arbeidet går nå videre, i første omgang med å konkretisere og gjennomføre forprosjektet, slik dette er beskrevet i planprogrammet for HO-planen. Et opplegg for forprosjektet legges fram for kommunestyret til godkjenning.

Hovedtilrådinga om å vri innsatsen en god del fra institusjonsdrift over til omsorgsboliger med heldøgns omsorg, samtidig som det kan være fleksibel overgang mellom de to formene, legges til grunn for det videre arbeidet.

Dette innebærer at det må planlegges for 20 – 25 plasser som kan disponeres enten til institusjonsplasser eller omsorgsboliger med heldøgns omsorg, i tillegg til 10 – 12 korttidsplasser, til sammen maksimalt 37 plasser. Det må påregnes at det kan bli behov for ytterligere utbygging av plasser i årene like før 2040.

Nærmere vurdering av bygningsmessige behov inngår naturlig i forprosjektet. Kommunestyret er innforstått med at gode framtidige løsninger vil kreve at betydelige deler av dagens bygningsmasse saneres og erstattes av nybygg. Innleie av eksterne konsulenttjenester til forprosjektet finansieres med planleggingmidler som er avsatt i økonomiplanen.



Assisterende helse- og omsorgsleder Ann Kristin Tøset orienterte om rapporten fra On arkitekter AS.

Det har vært veldig vanskelig å bestemme hvor mange plasser man skal planlegge for. Rapporten tilsier at det bør planlegges med 43 plasser totalt. Det gjelder institusjonsplasser og omsorgsboliger med mulighet for heldøgns pleie.

74- fløya på helsetunet er ikke lenger egnet som sykehjemsbygg, det er svært tungvint å arbeide der. I rapporten anbefales det at 74-fløya rives. Men man kan også se for seg at 74-fløya kan bygges om til kontorer.

Kirsti Barbo Landsem (Sp) sa at hun ønsker å se noen skisser over hvordan et nytt bygg kan se ut. Senterpartiets representanter ønsker litt mer informasjon før tar noen avgjørelser i denne saken.

Line Flåtten (Ap) sa at Arbeiderpartiet også ønsker at man skal se på eventuell gjenbruk av den eksisterende bygningsmassen. Det er for tidlig å låse seg på noe enda, sa hun.

Tove Flåtten (Krf) etterlyste også alternativer til riving.

Hege Gåsvand (H) advarte mot at dette blir en diskusjon om bygg. Det handler om framtidens helsetjenester i Rindal, og bygg er bare en del av dette.

- For meg er det ikke vanskelig å godta dette forprosjektet. Vi kan gjerne forandre litt på ordlyden, men vi må ikke stoppe denne saka nå, sa hun.

Odd Geir Rønningsbakk (Sp) påpekte at man ikke kan la være å tenke bygg i denne sammenhengen. Han tror det er fornuftig å ta en runde og se på om den eksisterende bygningsmassen kan brukes til noe.

Ola Syrstad (Sp) minnet om at man må tenke miljø på et tidlig stadium, og legge til rette for at de nye bygget blir så energivennlig som mulig.

Kirsti Barbo Landsem (Sp) la fram et felles endringsforslag fra alle gruppene, der ordlyden er endret slik at det ikke kan tolkes slik at 74-fløya nødvendigvis må rives. Fjerde avsnitt i rådmannes innstilling begynner da slik: Nærmere vurdering av bygningsmessige behov inngår naturlig i forprosjektet. Kommunestyret er innforstått med at gode framtidige løsninger kan kreve at deler av dagens bygningsmasse saneres og erstattes av nybygg. Innleie av eksterne konsulenttjenester til forprosjektet finansieres med planleggingmidler som er avsatt i økonomiplanen..."

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.





057/18 - Tertialrapport 2. tertial 2018



Fra sluttkommentaren:

I forhold til vedtatt budsjett er status etter 2. tertial at situasjonen er grei i henhold til revidert budsjett i drifta på de fleste enheter. Det er nær balanse på de fleste enheter og et par enheter vil etter all sannsynlighet ende ut med vesentlig mindreforbruk.

Bygg/FDV (ansvar 162) har utfordringer med sitt budsjett/regnskap – av flere årsaker. Enheten får et merforbruk.

Helse- og omsorg (enhetene 171 og 173) har vesentlig merforbruk etter 2. tertial (gjelder lønn), men enheten selv og økonomisjef mener enheten skal komme ut omtrent på budsjett ved årets slutt.

Det er usikkerhet rundt Stab/IKT.

Kommunen styrer mot et vesentlig negativt netto driftsresultat i 2018 - mellom 1 og 3 millioner kroner etter det vi får rapportert fra enhetslederne nå. MEN dette er bedre enn antagelsene etter 1. tertial. Mindre bruk av midler til næring/næringsplan enn budsjett kan endre/bedre dette.

Investeringsprogrammet ser ut til å gå nær budsjett – men litt for mange prosjekter blir ikke gjennomført. Årsakene er noe forskjellige.

Enhetslederne melder stort sett tilbake om at handlingsprogrammet trolig vil bli gjennomført som planlagt.

Det fremmes ikke sak om budsjettreguleringer nå – hverken på drift eller investering. Det blir budsjettregulering i desember.



Rådmannens innstilling:



Tertialrapporten for 2. tertial 2018 tas til etterretning. Rapporten vedrørende finansiering og finansforvaltningen tas til etterretning.



Saken ble lagt fram av økonomisjef Bjarne Nordlund.

Bygg/FDV er den eneste enheten som ser ut til å ende med vesentlig merforbruk i år. Der er det mange prosjekter på gang, og man har ikke full oversikt på dette tidspunktet.

Det er god skatteinngang i år, man regner nå med ca 1 million mer enn budsjettert.

Økonomisjefen regner nå med et negativt netto driftsresultat mellom 1 og 3 millioner kroner i år.

Magnar Dalsegg (H) syntes at det er store avvik i forhold til budsjettet. Han sa at han håper at enhetslederne følger opp budsjettet enda bedre i framtida, selv om det selvsagt er mye som er uforutsigbart. Han håper også at økonomisjefen har rett i at årets resultat blir bedre enn tidligere antatt.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Spørretime:



Bente Rikstad (Sp) spurte om det er mulig å innføre mulighet for felles fruktmåltid i barnehagene, finansiert ved foreldrebetaling.

Hun nevnte også vedlikeholdet på Liagrendvegen. Hun synes at det har vært bedre i år enn tidligere. Men vegen er veldig dårlig nå i høst, og noen har fylt i hull privat. Slik skal det ikke være, påpekte hun.

Ordfører Ola T Heggem sa at han er enig i at det er mye hull på grusvegene nå, og at han tar med seg dette. Man vil også se på muligheten for fruktmåltid i barnehagen.



058/18 - Referatsaker og orienteringer



Ordføreren sa at han føler det meste er bra i rute angående fylkesbytte.

Et område som er mye omtalt er videregående skole. Her har man fått muntlig referat om en avtale som skal inngås mellom fylkene, og det er grunn til å være optimistisk.

Et annet område er sonegrenser i landbruket. Det ligger an til at sonegrensene bli uendret, helt uavhengig av fylkesbyttet.



Referatsaker og orienteringer tas til etterretning.