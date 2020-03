Stillingsannonsen, som du også finner her: https://www.tradbo.no/b/vi-soeker-bas--toemrer-til-vaare-prosjekter

Vi søker bas / tømrer til våre prosjekter

Talgø Tradbo består av 16 ansatte med ulik kompetanse og erfaring. Våre kunder har flere spennende prosjekter i tiden fremover og vi ønsker derfor å styrke vårt lag med flere ansatte.



Arbeidsoppgaver

· Lede og gjennomføre våre prosjekter i nært samarbeid med prosjektleder

· Ansvar for daglig drift av prosjektet

· Sikre sikker og effektiv produksjon gjennom planlegging og koordinering av arbeidsoperasjoner

· Delta på fremdrifts- og byggemøter med kunden

· Bidra aktivt til å ivareta HMS i prosjektet



Ønskede kvalifikasjoner

· Fagbrev/svennebrev som tømrer er ønskelig, men lang erfaring innen snekker-/tømrerfaget kan kompensere for dette

· Du behersker å lese tekniske tegninger

· Førerkort B / BE

· Norsk/skandinavisk språk, skriftlig og muntlig

· Erfaring med maling, flislegging og/eller betongarbeider anses som en fordel



Personlige egenskaper

· Pliktoppfyllende og punktlig

· Opptatt av kvalitet og nøyaktig utførelse

· Samarbeider og kommuniserer godt med de rundt deg

· Strukturert, effektiv og løsningsorientert

· Har høy etisk atferd og sterkt fokus på HMS, også i en hektisk hverdag



Vi tilbyr

· Lønn etter avtale

· Muligheter til personlig og faglig utvikling i en kompetansebedrift

· Spennende utfordringer og trivelige kolleger



Vi utfører oppdrag på Nordmøre. Arbeidssted vil i stor grad være ute på våre prosjekter, og noe reisevirksomhet må påregnes.

Vårt hovedkontor: Arnvika 70, 6670 Øydegard



Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg.

Søknadsfrist: 30. mars 2020

Om Talgø Tradbo

Talgø Tradbo AS er et norsk tømrerfirma med flinke fagfolk, sentral godkjenning og over 30 års erfaring med rehabilitering og nybygg.



Vi tar på oss både store og små oppdrag innen:

· enebolig

· fritidsbolig

· forretningsbygg

· offentlige bygg



Les mer på www.tradbo.no



Talgø Tradbo AS er en del av Talgø-konsernet. Les mer om Talgø på www.talgo.no.