Trollheimen klivarlag melder at barneklatringa nå er avsluttet for sesongen. Vi har hatt godt oppmøte og mange ivrige klatrere med oss gjennom høsten og vinteren. Nå står sommersesongen for døra, og forhåpentligvis får vi til litt klatring utendørs også for de som har lyst til å prøve seg på det.