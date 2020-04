Barnehagene i Rindal åpner på mandag

Bildet: Thea Børstad og Gøril Lilleløkken Lo har blant annet jobbet med oppussing mens barnehagen har vært stengt. Nå gleder de seg til barna kommer tilbake.



Regjeringens veileder for smittevern gir konkrete råd og tiltak for hvordan barnehagene kan sørge for god smittevernfaglig drift. Med bakgrunn i veilederen blir det noe redusert åpningstid og litt mindre fleksibilitet for foreldre. Målet er å begrense smittespredning blant barn og ansatte. For å klare denne viktige jobben, er man avhengig av god hjelp fra alle foreldre og foresatte.

Rindal kommune ønsker alle barn, foreldre og ansatte velkommen tilbake til barnehagen.

Barnehagene har vært i kontakt med alle familier som har barnehageplass. De aller fleste barna er tilbake i barnehagen sin i løpet av de neste to ukene. De ansatte i barnehagen har som sin viktigste oppgave å ivareta barnas behov for nærhet, omsorg og trygghet. Dette skjer samtidig med at de tar nødvendig hensyn for å hindre smittespredning.

Det skal være trygt foreldrene å sende barna i barnehagen. Barn og voksne deles i mindre grupper enn vanlig, og de skal være mye ute. For å få til denne organiseringen blir åpningstiden redusert.

Fra 20. april og inntil videre er åpningstiden i barnehagene i Rindal klokka 7.30 – 16.00.



Veilederen

Onsdag 15. april lanserte regjeringen veilederen for smittevern i barnehager. Veilederen er laget av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Ansatte er godt i gang med opplæring, og å planlegge og forberede gode smitteverntiltak og organisering av barnehagedagene som kommer.



De tre viktigste tiltakene for å begrense smittespredning er:



1. Syke personer skal ikke i barnehagen

2. God hånd- og hostehygiene

3. Redusert kontakthyppighet mellom personer



Du kan lese veilederen og annen god informasjon til barn og foreldre om smitteverntiltak her

• Informasjon til foreldre (på flere språk)

• Informasjonsfilmer for barn og voksne

• Om risiko for at barn blir smittet

• Veileder for ansatte i barnehage med støttemateriell



Barnehagene har i tillegg laget lokale rutiner, som også gir noen forventninger til foreldrene. Det skal være trygt å møte i barnehagen, og sammen skal vi begrense smittespredning.



Les oppdatert informasjon på Rindal kommune sin hjemmeside eller ring informasjonstelefon 916 51 875.





Er godt forberedt

Gunnhild Strupstad, som er ansvarlig for skolene og barnehagene i Rindal, sier at kommunen begynte å forbedrede seg på åpning av barnehager og skoler igjen allerede før påske, siden det var mange signaler som tydet på at det snart ville bli mulig å åpne igjen.

Hun forteller at barnehagene og SFO hele tiden har vært åpne for noen få barn, i hovedsak barn til foreldre med samfunnskritiske funksjoner. Dette har vært et svært begrenset tilbud.



Ellers har en del av de ansatte i barnehagene jobbet med oppussing i ukene før påske. Etter påske har de vært i full sving med forberedelser til åpningen, og har satt seg grundig inn i veilederen, slik at de er trygge til åpningen mandag.

– De ansatte har bretta opp ermene og gjort en kjempejobb, sier Strupstad.

Ikke alle barn starter i barnehagen igjen neste uke. Noen foreldre velger å ha barna hjemme lenger, dersom de har anledning til det. Men man regner med at de aller fleste barn vil være tilbake i barnehagene i løpet av ei uke eller to.



Ring informasjonstelefonen

Dersom noen foreldre likevel skulle være bekymret så anbefaler Gunnhild Strupstad å ringe kommunens informasjonstelefon 916 51 875. Det får man gode svar på alle spørsmål om smittevern.

– Vi skal gi barna god og trygg omsorg, og de skal få leke med vennene sine igjen. Reglene i veilederen er ikke uoverkommelige, så dette skal vi klare. Vi gleder oss til å komme i gang med hverdagen igjen, sier Strupstad.



Betaling for barnehagetilbudet

Fra 20. april skal alle foreldre betale for vanlig barnehageplass. Rindal kommune følger regjeringens anbefalinger og lokalt vedtatte vedtekter for barnehager i Rindal. Fravær på grunn av langvarig sykdom (over 1 måned) gir grunnlag for å søke om fritak for foreldrebetaling. Foreldre kan også søke om redusert foreldrebetaling på grunn av redusert/lav inntekt.



Rindal skole åpner for 1. - 4. trinn mandag 27. april. Det kommer det informasjon om i neste uke.