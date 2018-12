Bårdshaugen barnehage as søker barnehagelærer i 50 % vikariat fra 01.02.19 - 14.08.19.

Bårdshaugen barnehage as er en foreldreeid barnehage som ble etablert i 1987. Barnehagen består av 25 aksjeplasser eid av foreldrene.

Barnehagen har tre avdelinger. Ei avdeling for barn mellom 0-3 år, ei for barn mellom 2-6 år, og ei naturavdeling i Sæterlia for barn mellom 3-6 år. I Sæterlia er det åpent tre dager i uka.

Barnehagen har en åpningstid fra 06.45 – 17.15.



Vi søker deg som:

- har godkjent utdanning som barnehagelærer/ førskolelærer

- er en tydelig og trygg voksen

- har fokus på barnets beste

- er positiv, selvstendig, ansvarsbevisst og samarbeidsvillig

- har god fagkunnskap

- bidrar til et godt arbeidsmiljø

- har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr:

- en aktiv hverdag sammen med motiverte og engasjerte medarbeidere

- et godt faglig miljø

- lønn og pensjonsordning etter PBL-tariffavtale



Godkjent politiattest må legges frem før ansettelse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt daglig leder Ann Elin Øyen Løfald eller styrer Carina Dønheim Snekvik på telefon 957 67 873.

Søknadsfrist: 09.01.19.



Søknaden sendes til baabarne@online.no