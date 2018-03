Barnehagedagen i Rindal

Tirsdag 13. mars var dagen for årets Barnehagedag. Dette er en dag som blir markert hvert år, og barnehager over hele landet benytter anledningen til å få vist fram litt av det vi holder på med i det daglige.

I år var «La meg skape» tema for barnehagedagen, og de eldste barna fra alle tre barnehagene i Rindal samlet seg i Bolme barnehage for et felles opplegg.

Barna ble delt i tre grupper og var innom tre ulike formingsstasjoner; maling av påskekylling, klipping og liming for å lage påskehare og perling av påskekylling. Barna så ut til å kose seg sammen, og det gjorde vi ansatte også.

Etter alle hadde vært innom alle postene spiste vi sammen før turen gikk tilbake til hver vår barnehage.

Produktene etter denne dagen blir i løpet av uka satt sammen til en utstilling i Rindalshuset.

Innsendt av Øvre Rindal barnehage.