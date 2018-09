Barnas arbeidsstue vant Amfelia og Oscar-prisen

Amfelia og Oscar-prisen er en helt ny prisutdeling som arrangeres av AMFI. En komitee i AMFI Surnadal nominerte fem lokale lag- og organisasjoner som folk kunne stemme frem som vinner. De nominerte var Surnadal Røde Kors, natteravnene i Surnadal, Surnadal Husflidslag - Barnas arbeidsstue, Surnadal Skolekorps og Todalen Sanitetsforening.

- Konkurransen var jevn, og det var to som skilte seg ut i toppen. Det er med stor glede jeg kan avsløre at vinneren er Barnas arbeidsstue i Surnadal Husflidlag, sier senterleder Lorentz Sæter.

Vinneren fikk en gavesjekk på 5000 kroner, og ble tatt i mot av Torunn Nordvik og Norunn Næss Bolme i Surnadal Husflidlag.

- Dette var en gledelig overraskelse. Vi hadde håpet på å vinne, men vi konkurrerte mot fire veldig gode kandidater, sier Nordvik som er leder for Barnas arbeidsstue.

Barnas arbeidsstue har nettopp startet opp med nytt kurs for barn og ungdom, og hele 23 barn er i full gang på vevstua på Nymoen.

- Vi har to kurs i året, hvor hvert kurs arrangeres over 8 kvelder. Der får barna prøve seg på veving, sying, strikking, brodering og mye mer. Kun fantasien som setter grenser, sier Nordvik som har med seg mange damer som alle stiller opp på dugnad.

Gavesjekken på 5000 skal brukes til innkjøp av nye produkter som barna kan bruke på Barnas arbeidsstue.

- Vi har fokus på å kjøpe inn varer med kvalitet. Vi "kjerringer" ønsker ikke å bruke varer av dårlig kvalitet, så det skal også barna få slippe, smiler Nordvik.

Dette er andre gang i år at Surnadal Husflidlag får heder og ære for sin gode jobb med barn og unge. Under landsmøtet for Norges Husflidlag i sommer fikk Surnadal Husflidlag utdelt hedersprisen for Ung husflid.

- Det betyr mye å få anerkjennelse for jobben vi gjør. Gavesjekken skal henges på veggen på Nymoen sammen med diplomet for Ung husflid, sier hun.

I juryens uttale for hedersprisen står følgende: Surnadal Husflidslag har hatt aktivitetar for ungar i meir enn 30 år – heilt sidan aktiviteten låg under Barnas Arbeidsstuer. Det er ei lita bygd med aktivt og stort husflidslag. Ung Husflid-arbeidet i Surnadal Husflidslag går over åtte kveldar, både haust og vår. Her får barn fra ni år og oppover prøve seg på mange ulike husflidsteknikkar, og dei lærar seg å legge flid i sluttresultatet. Mødre og bestemødre er ofte med og hjelper til, så det blir sosialt og lærerikt for både liten og stor.



Torunn Nordvik og Norunn Nøss Bolme fra Surnadal Husflidlag sammen med senterleder Lorentz Sæter