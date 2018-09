Balldag og bustadhistorie

Bildet over: Sildball er nordmørsk furkund-mat!

Dagens tema er «Hus på flyttefot». Mange bygningar – våningshus og uthus - vart i gamle dagar flytta til nye tufter, anten i same bygda eller lenger unna. Ein biletserie viser slike hus før og no. Folkelege historier, ispedd notat frå Hans Hyldbakk og Knut Aarnes, blir fletta inn i programmet. Her er både humor og snev av drama.

Kva skjedde med Elisabetstua frå Årnes? Kvar står husa frå Sjølgjetla i dag? Har du høyrt om Dordi-Dørdi Stalla? Og om Bøfjordens Meieri? Kan det stemme at Settemsgeilen har vore opp-nova fire gonger og først var ei militærbrakke?

Det kan bli eit underhaldande middagsselskap på museet denne siste søndagen før dørene stengjer.





Settemsgeilen – gammel røykjestue med spennande historie.



Bjørkvang i Betna vart slepa dit på flåte – men kvar ifrå?



Elisabetstua frå Årnes (øvst) tok sjøvegen til Rangøya.



Dama på biletet kalla heimen sin «Birkelind». Men folk sa «Stallen» ...



I dette huset produserte dei smør for eksport til Newcastle. Kvar står det no?

Tekst og bilder: Bernt G. Bøe

