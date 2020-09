Bakken Helse feiret 10-årsjubileum

Bildet over: Noen av de mange som jobber (heltid eller deltid) ved klinikken og treningssseneret. F.v. Isabel Fureli, Hedvig Bakken, Mildrid Kattem Aune, Eva Bakken, Marit Løfaldli og Kristin Haugland.



Viktig tilbud, og økende behov

Bakken Helse har blitt en viktig arbeidsplass i Rindal. Det er også et høyt verdsatt tilbud for alle som bruker treningssenteret, og for alle som har behov for behandling ved klinikken. Dette behovet ser ut til å være stadig økende, forteller Hedvig Bakken.

Hun begynte å jobbe som fysioterapeut i Rindal og Surnadal i 2008. Senere ble hun også kiropraktor, og begynte å se seg om etter egnede lokaler for både behandlingstilbud og treningssenter. I 2010 fikk hun tilbud om å kjøpe det tidligere Ullkorga-bygget, som var stort nok til å gjennomføre drømmen. Og Bakken Helse har kommet for å bli, ikke minst fordi Hedvig Bakken synes at man bør ha et slikt tilbud, også i Rindal.





Stor og flott jubileumskake.



Bursdagsfeiring med kake og "champagne"

Lørdag ble 10-årsjubileet feiret med åpne treningstimer, "champagne", kake og kaffe til alle som var innom. Alt ble gjennomført i henhold til korona-reglene, selvfølgelig.





Elmer Talgø har vært med i styret i Bakken helse siden starten. Sammen med to små damer, Vanja og Linnea, kom han innom med gratulasjoner og blomster til Hedvig Bakken.



Flinke behandlere og instruktører

– Det har vært givende år, sier Hedvig Bakken.

Hun påpeker at hun har hatt med seg veldig flinke folk hele veien, og det er veldig viktig for henne. Behandlerne som jobber på senteret, hun selv inkludert, er selvstendig næringsdrivende. Ellers er Eva Bakken ansatt i full stilling som daglig leder, og treningsinstruktørene lønnes på timebasis.

Hedvig Bakken er som nevnt både kiropraktor og fysioterapeut, og ved klinikken jobber enda en fysioterapeut og en kiropraktor, samt en naprapat. På treningssentret tilbys det treningstimer i spinning, dans/step, styrke og yoga, i tillegg til mange muligheter for egentrening.

Hedvig synes det er en stor fordel å kunne jobbe sammen med flere fagfolk. Det er artig å gå på jobb når man er flere, og de utfyller hverandre på mange måter. Her kan de henvise til hverandre om de ser at en annen behandler kan gi pasienten bedre hjelp.



Tilbudet ble satt pris på

Den gangen hun startet behandlingstilbudet som kiropraktor merket hun at det var et stort behov lokalt, og at det ble satt stor pris på. Det har overrasket henne hvor stort behovet er, og hvor mye det har økt i løpet av disse åra, forteller hun. Det virker som det har blitt mer vanlig å oppsøke hjelp, ikke minst som forebygging av helseplager. Enkelte bedrifter opplever stort sykefravær på grunn av plager med muskler og skjelett. Derfor har også mange bedrifter avtale med Bakken helse, slik at det ansatte skal få hjelp raskt om de trenger det.

Treningssentret har også vært mye brukt. Mange har vært med siden starten, og er med fortsatt. Vanligvis er det også et sosialt treffsted for mange, men på grunn av koronaen har dessverre ikke folk muligheten til å møtes over en kaffekopp inne på treningssentret nå. Slik må det være inntil videre.



To tunge år

Også Bakken Helse er hardt rammet av koronaen. I fjor var det et tungt år økonomisk, da behandlingstilbudet var redusert på grunn av foreldrepermisjon og sykmelding på klinikken, forteller Hedvig. I år kom altså korona. Klinikken måtte stenge i fem uker, og treningssentret i tre måneder, noe som har ført til tapte inntekter på flere hundre tusen kroner. Bedriften har fått noe støtte, men det er ikke på langt nær nok til å dekke tapene.

Da klinikken åpnet igjen var imidlertid pågangen større enn noen gang før, og hvis det ikke kommer nye restriksjoner kan bedriften ta igjen mye av det tapte.





Magnus Bakken og Are Aune er faste brukere av treningssentret. De er her vanligvis 2-3 ganger i uka, og oftere i feriene, forteller de.