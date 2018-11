Baker lefse til julemessa

Hele denne uka, mandag til fredag, pågår det lefsebaking på museet, og daglig møter 12-14 av museets venner opp til bakedag. Det kokes, renskes og males potet, det kjevles og steikes på 4 kjevle-/steikestasjoner og det brettes og pakkes. En regner med at når julemessa åpner i Rindalshuset 10. november skal vel 700 lefser være klare for salg.

Det er vel ikke å overdrive å si at museumsvennenes lefser er ett av de mest populære produktene som er for salg på messa. I fjor gikk vel 600 lefser ut på under en time. Derfor har en i år bakt over 100 lefser mer.

Så vil du sikre deg lefser til årets lutefisk, om du ikke baker sjøl, er det bare å stille seg i køen når messa åpner. Det understrekes at i denne køen er det kun kontantsalg, og du må betale kr 100 for en pakke med 4 lefser.

I tillegg til å gjøre en stor innsats for muséet, holder museumsvennene på denne måten baketradisjonene ved like, og kan overføre kunnskapen til nye generasjoner. Det sosiale er selvfølgelig også en viktig del av det hele, kaffepauser med smaksprøver må til!