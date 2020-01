Babysvømming med instruktør

Dette er ikke et organisert kurs i babysvømming, men et tilbud for familier med babyer som ønsker veiledning av instruktør i bassenget.

Barnets alder 0 - 2 år.

Pris pr. voksen kr. 100,- pr. gang.

Tiden som er satt av til babysvømming på torsdager klokken 17.00 - 18.00 gjelder fortsatt.

Spørsmål sendes til Kari Mette Skjølsvold på e-post kari.mette.skjolsvold@rindal.kommune.no eller ring 915 79 282.

Foto: Arkivbilde.