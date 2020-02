Avvikler driften ved Børset Bakeri

Det er Skagerrak-Holding AS som eier Børset Bakeri AS. Holding-selskapet eier flere bedrifter innen bakeri-bransjen i Norge.



Åtte ansatte mister jobben

Børset Bakeri har vært en betydelig arbeidsplass i Rindal i over 50 år. Driftsleder Ann Linda Bjørnstad forteller at det i dag er 9 ansatte som jobber ved bakeriet, og 8 av disse blir berørt av avviklingen.

– Vi har fått opplyst at på bakgrunn av markedsutsiktene så finner eierne ikke grunnlag for å drive videre. Det kom overraskende på oss, med tanke på at det ble gjort betydelige investeringer i forbindelse med sertifisering av bedriften i fjor. Vi ble kastet ut i en svært intens periode der vi skulle sertifisere aktiviteten i "gammelbakeriet" etter fssc 22000 standard. Dette klarte vi da med god margin på ekstremt kort tid.

– Vårt håp på Børset var at vi med den enorme innsatsen hadde klart å få en tryggere fremtid. Det er jo naturlig å tro at når det investeres så har eierne av bedriftene en langsiktig plan bak denne investeringen. Dermed ble vi litt tatt på senga da vi på nyåret fikk beskjed om at vi skulle avvikles, sier Bjørnstad.



Produserte 550 tonn pepperkakedeig

Det er lomper, lefser og tropisk aroma som produseres ved Børset Bakeri. I peroden september til desember i fjor ble det i tillegg produsert ca 550 tonn pepperkakedeig. Pepperkakedeigen ble produsert for flere butikkjeder, blant annet IKEA. På det meste var det 27 personer i arbeid i bedriften i perioden fram til jul, forteller Ann Linda Bjørnstad.



Bekrefter avvikling

Styreleder Lars Mølbach bekrefter at driften ved bakeriet skal avvikles.

– Vi har over lang tid håpet at det skulle lykkes å finne en løsning som kunne sikre videre drift av Børset Bakeri AS. Men dessverre er situasjonen slik at det ikke er økonomisk forsvarlig å drive selskapet videre. Dette er meddelt ansatte ved bakeriet. Vi vil ha en dialog med ansatte og andre vedrørende tidspunkt for opphør av drift og med kommunen når det gjelder ulike alternativer for bygget, sier Mølbach.



Blir et savn for Rindalssamfunnet

Ordfører Vibeke Langli er overrasket og skuffet over avgjørelsen.

– Jeg ble overrasket da vi fikk beskjed om de skulle avvikle driften. Dette på bakgrunn av at vi vet at det har vært foretatt stor satsing på bakeriet i det siste, med blant annet ny produksjonslinje, sertifisering og stor produksjon. Jeg vet at de ansatte har lagt ned mye energi og innsats for arbeidsplassen sin over mange år, og jeg forstår at de er skuffet over det som nå skjer. Det samme er Rindal kommune som har vært i tett dialog med bedriften. At denne tradisjonsrike bedriften nå avvikles blir et savn for Rindalssamfunnet. Vi har hele tiden vært interessert i å være behjelpelig med å se på løsninger for driften.

Ordføreren bekrefter at eierselskapet har bedt om et møte med Rindal kommune for å se på alternativer for bygget.

– Men det er uansett eierselskapet som har hovedansvar for å finne løsninger, sier hun.

Arkivfoto