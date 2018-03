Avslutningskveld for barnas arbeidsstue

Bildet over: Disse jentene fortalte ivrig hva de har laget, og viste gjerne fram produktene sine.

Det mangler ingen ting når ni engasjerte damer lager arbeidskvelder for barn. Hver høst og vinter setter de opp åtte kvelder for de til stort sett tyve barna som kommer på hvert kurs. De holder på i to timer, kun avbrutt av en liten pause med vann og frukt. Og disse damene er opptatt av at barna skal få lage ordentlige ting, med fokus på både gjenbruk og nytt. Barna får blandt annet prøve seg på både forming, maling, sying, veving og trykk.

Det vil bli startet opp nytt kurs fra ca 20. september, og aldersgruppa er fra 9 år og opp til ca. 14 år.



En aktiv og flott gjeng damer som ivrer for håndarbeid og arbeidsstuen de har på Nymoen. Fra venstre: Oddbjørg Bolme, Anne Grete Snøfugl, Else Kristin Svorken, Brit Søyseth, Lill Therese Svensli, Torunn Nordvik, Norunn Næss Bolme, Johanne Andersen og Ingebjørg Henden.



En blid og fornøyd gruppe barn som har gått på barnas arbeidsstue i vinter. Onsdag kveld var det avslutning med saft og kaker.

På bildene nedenfor kan du se ut utalg av alt det fine barna har laget i vinter:

Både foreldre og besteforeldre var samlet til kaffe og kaker. Selvfølgelig var kakene hjemmebakte og sponset av de ni ivrige damene som også jobber gratis på disse kveldene. Loddgevinstene var nok også betalt av egne lommer.



En rask kaffekopp for flittige damer blir det også mulighet til.

Trollheimsporten får forståelse av at husflidslaget sitt hus på Nymoen er et hus med stor aktivitet. Her står rundt tretti vevstoler og det er jevnlige vevekurs, samt at det også er en vevering som stadig holder på. Det gjør at det stort sett alltid er folk i huset. Damene kan fortelle at de har varmepumpe og at det alltid er godt og varmt å komme dit. Noe de mener er veldig viktig for trivselen.

30. april samler Surnadal Husflidslag til storlag og arrangerer storkvinneforening. Da blir andre lag inviterte, blant annet bygdekvinnelaget og sanitetsforeningen. - Det blir sendt ut invitasjoner, og i år blir det også sendt invitasjon til syforeninga på Nordvik, sier en av damene med glimt i øyet. Det er tydelig å se at dette er en damegjeng som trives godt sammen.