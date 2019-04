Avslører ulovlig skuterkjøring fra lufta

Statens naturoppsyn og politiet har flydd med helikopter over store deler av Hedmark og Trøndelag nylig. Målet er å kartlegge omfanget av ulovlig kjøring med snøskuter. Når helikopteret seiler inn over Rindalsfjellene åpenbarer det seg et nett av snøskuterspor i det hvite teppet.