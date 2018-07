Oppdatert melding: Det ser dessverre ikke ut til at vi får kinomaskina vår i orden i løpet av helga og må da beklageligvis avlyse oppsatte visninger av "Mamma Mia: Here we go again" og "Hotel Transylvania 3" helga 20.- 22. juli. Det arbeides fortsatt med saken, og vi håper at vi skal få til en løsning over helga slik at planlagte visninger kommende uke går som planlagt. Følg med på vår facebookside.